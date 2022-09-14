Kartal Gülşen konseri nerede? 16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi? Kartal Gülşen Konseri saat kaçta ve nerede yapılacak?
Kartal Gülşen konseri nerede? 16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi? Kartal Gülşen Konseri saat kaçta ve nerede yapılacak? İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından cezası ev hapsine çevrilen Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Konserlerine kaldığı yerden devam eden Gülşen ilk olarak Kartal'da 16 Eylül'de konser verecek. Kartal'da yaşayan vatandaşlar da konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 16 Eylül Kartal Gülşen konseri ücretli mi ücretsiz mi?
2022-09-14 12:36:18
Kartal Gülşen konseri nerede? 16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi? Kartal Gülşen Konseri saat kaçta ve nerede yapılacak? İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından cezası ev hapsine çevrilen Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Konserlerine kaldığı yerden devam eden Gülşen ilk olarak Kartal'da 16 Eylül'de konser verecek. Kartal'da yaşayan vatandaşlar da konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 16 Eylül Kartal Gülşen konseri ücretli mi ücretsiz mi?
İmam hatip liselilerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan, ardından da tutuklanan Gülşen'in cezası ev hapsine döndürülmüştü. Ev hapsi cezasının da kaldırılmasıyla Gülşen serbest kaldı. Gülşen cezaevine girdikten sonraki ilk konserini 16 Eylül'de Kartal'da verecek.
Kartal Gülşen konseri nerede?
Gülşen, 16 Eylül akşamı Jolly Joker İstMarina sahnesinde sevenleri ile buluşacak.
16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi?
16 Eylül'de Kartal'da yapılacak olan Gülşen konseri ücretli olacak. Konsere gitmek isteyenler bilet almak zorunda. Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. İlk konserini Kartal'da 16 Eylül'de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul'daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul'daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.
Gülşen neden tutuklandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı.Avukatı Emek Emre'nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu'nun 29 Ağustos'ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre'nin 6 Eylül'deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun ev hapsini 12 Eylül'de kaldırıldı.
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