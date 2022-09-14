Kartal Gülşen konseri nerede? 16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi? Kartal Gülşen Konseri saat kaçta ve nerede yapılacak?

Kartal Gülşen konseri nerede? 16 Eylül Gülşen konseri ücretsiz mi? Kartal Gülşen Konseri saat kaçta ve nerede yapılacak? İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından cezası ev hapsine çevrilen Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Konserlerine kaldığı yerden devam eden Gülşen ilk olarak Kartal'da 16 Eylül'de konser verecek. Kartal'da yaşayan vatandaşlar da konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 16 Eylül Kartal Gülşen konseri ücretli mi ücretsiz mi?