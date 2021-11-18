Gliserin nedir ve ne işe yarar?

Gliserinin ismini hepimiz sıkça duyuyoruz. Fakat birçoğumuz ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmiyor. Sizler için gliserini, cildimize faydalarını ve zararlarını araştırdık...



Gliserinli sabun, gliserinli krem... Adını sıkça duyuyoruz. Fakat ne olduğuna dair birçoğumuzun en ufak bir fikri bile yok. Gliserin, gliserol olarak da biliniyor. 18. yüzyılda Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildiği kabul ediliyor. Renksiz bir madde olan gliserinin formülü ise C3H8O3. Bu madde oksijen, karbon ve hidrojenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Renksiz ve sıvı halde olan gliserin cilt sağlığına, saç sağlığına ve insan vücudu üzerinde birçok noktaya iyi geliyor.

Gliserinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Gliserin nem tutucu özelliğe sahiptir bu yüzden cilde birçok fayda sağlar. Cildi nemlendirmesi sayesinde kuru cilde sahip olan insanlara çok iyi gelir.

Gliserin antiseptik özelliğe sahiptir. Bu sayede ciltte oluşan enfeksiyonlara ve yaralara iyi gelir. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.

Gliserin tırnakları sık sık kırılan insanların yardımına koşar. Tırnaklar üzerinde güçlendirici bir etkiye sahiptir.

Antiseptik özelliği sayesinde saç derisinde oluşan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Nem tutma özelliği sayesinde kuru saçlara ve kuru saç diplerine iyi gelir. Saçların daha sağlıklı ve daha parlak gözükmesini sağlar.

Ağız içinde oluşan aftların iyileşme sürecini hızlandırır. Dudakların çatlamasını önler. Dudakları nemlendirmek için sıkça tercih edilir.

Cilt tonunu eşitleyici bir etkisi vardır. Dirsek kararmalarına çok iyi gelir. Ayrıca dirsek, topuk gibi sertleşen derilerin yumuşamasına ve eski haline dönmesine yardımcı olur. Düzenli olarak kullanılırsa nasır gibi cilt problemlerine de çözüm olur.

Gliserinin vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Gliserin kullandıktan sonra cildinizde kaşıntı, kızarıklık oluşursa gliserin kullanmayı bırakmalısınız. Ayrıca şikayetiniz geçmezse hemen doktora başvurmalısınız.

Gliserini kullandıktan sonra kapağını kapatmalı ve serin bir yerde muhafaza etmelisiniz. Aksi taktirde gliserinin yapısı bozulacaktır.

Gliserini ve gliserinli ürünleri çok miktarlarda ve sık sık kullanırsanız gözeneklerinizde tıkanma olabileceğini unutmamalısınız. Ayrıca havalar çok sıcakken gliserin kullanmamaya özen göstermelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.