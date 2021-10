Gıda takviyeleri yüzünden zehirlenebilirsiniz!

Yeni tip koronavirüs pandemisi ve havaların soğumasıyla başlayan mevsimsel hastalıklar gıda takviyelerine rağbeti artırdı. Fakat gıda takviyeleri doğru koşullarda saklanmadığında fayda yerine büyük zararlara neden olabiliyor. Detaylar haberimizde...



Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıklar tekrar artış gösterdi. Halihazırda yaşadığımız koronavirüs pandemisi de işin içine girince gıda takviyelerine rağbet çok fazla artış gösterdi. Fakat doğru koşullarda saklanmamış ilaçların kullanılması fayda yerine vücuda ciddi zararlar verebiliyor.

Gıda takviyeleri de tıpkı ilaçlar gibi etkinliğini kaybetmemesi için kullanma talimatlarına uygun tüketilmeli ve kutunun üzerinde belirtilen saklama koşullarına riayet edilmelidir. Gıda takviyeleri de evlerde ecza dolaplarında veya camlı dolaplarda saklanmalıdır. İlaç konulan dolap serin, rutubet olmayan bir yerde olmalı ve güneş görmemelidir.

Gıda takviyelerinin üzerinde oda sıcaklığında saklanmalı ibaresi varsa güneş görmeyen, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen bir dolapta muhafaza edilmelidir. Ayrıca ilaçları ve gıda takviyelerini saklarken çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliği tercih etmeye dikkat etmeliyiz.

Ayrıca ilaçların ve gıda takviyelerinin yanında etkileşime uğrayabileceği besin ve maddeler bulunmamalıdır. İlaç ve gıda takviyeleri kullanılırken mutlaka eczacıya nasıl kullanılacağı hakkında danışmak gerekiyor. Çiğnenerek, bölünerek veya suda çözülerek kullanıp kullanılmayacağı öğrenilmelidir.

İlaçları veya gıda takviyelerini buzdolabında muhafaza etmek doğru mu?

Birçok insan ilaçlarını ve gıda takviyelerini buzdolabında muhafaza ediyor. Fakat bu oldukça yanlış bir davranıştır. Buzdolabı ilaçların muhafaza edileceği bir dolap değildir. Çünkü bazı şurupların içinde bulunan etken maddeler soğuk havada dibe çöker ve bu yüzden ilaç içilirken her dozda eşit miktarda etken madde bulunmaz.

Buzdolabında tablet ilaçların da saklanması yanlıştır. Çünkü onların da etken maddesi buzdolabında bozulabilir. Şayet ilaç kutusunun üzerinde 2-8 derecede saklanması gerektiği ibaresi yazıyorsa o ilaçları buzdolabında saklayabilirsiniz. Zaten bu tarz ilaçlar eczaneden satın alındığında yanında bozulmayı engellemek için buz aküsü de verilmektedir. Bu tarz ilaçlar buzluk bölümüne değil, buzdolabı bölümüne konulmalıdır. Çünkü donduklarında ilaçların yapısı bozulacaktır.

Gıda takviyeleri nasıl saklanmalı?

Gıda takviyeleri de ilaçlar gibi uygun koşullarda saklanmalıdır. Aksi takdirde vücuda yarar değil zarar vereceklerdir. C vitamini içeren gıda takviyeleri 25 derecenin altında bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Buzdolabına asla konulmamalıdır. Çünkü C vitamini içeren gıda takviyeleri efervesan tablet formundaysa buzdolabında saklandığında çözülme ve dağılma konusunda sorun oluyor. Kapsül ve tablet formundaki C vitamini takviyeleri ise buzdolabında muhafaza edildiğinde dağılım ve yutma problemleri görülüyor. Bu yüzden mutlaka C vitamini içeren gıda takviyeleri 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

