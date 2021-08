Tiyatrocu, dizi ve film oyuncusu Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya paylaşımları ile hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi. Peki Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşında?

Sanatçı Genco Erkal hakkında, sosyal medyadaki üç paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. Erkal'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmasıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Genco Erkal, "Paylaşımlarımda hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı. İddianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyetin temel değerleri olmak üzere, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Genco Erkal kimdir?

Genco Erkal 28 Mart 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal 83 yaşındadır.

Babası deniz subayı Reşat Bey, annesi moda tasarımcısıı ve terzi Nebahat Erkal (Şerbetçi) idi. Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda yatılı okuduktan sonra orta öğrenimini Robert Kolej'de, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesinin Psikoloji Bölümü'nde tamamladı.

Tiyatroya küçük yaştan itibaren ilgi duydu. Robert Kolej'deki öğrencilik günlerinde tiyatro ile yoğun olarak ilgilendi. [6]Ailesi tiyatroculuk yapmasını onaylamadığı için üniversitede psikoloji eğitimi aldı, tiyatro ile amatör olarak uğraştı. 1957'de amatör bir oyuncu olarak Genç Oyuncular topluluğunun kuruluşunda yer aldı.

Profesyonel tiyatroya başlaması, Muhsin Ertuğrul'dan gelen teklifle oldu. İlk profesyonel oyunu Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Çöl Faresi adlı oyundaki rolü idi. İlk profesyonel rejisi de Kenter Tiyatrosu'nda Ionesco'nun tek perdelik "İskemleler" ve "Ders" oyunlarına yaptığı reji oldu. Oyunculuk yaşamına Kenter Tiyatrosu'ndan sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda ve Ankara'da askerlik yaparken temas ettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1963'te Arena Tiyatrosu'nda sahnelenen Aslan Asker Şvayk oyunundaki Şvayk rolü ile dönemin tek tiyatro ödülü İlhan İskender Ödülü'nü kazandı. Ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti.

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e bir çok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

1993-1998 yılları arasında, Paris'te ve Avignon Festivali'nde Fransızca da oynamaya başlayan Genco Erkal, üç Fransız yapımında rol aldı: Nâzım Hikmet'ten Sevdalı Bulut, Philippe Minyana'dan Ou vas-tu Jérémie? ve Paulo Coelho'nun ünlü romanından uyarlanan Simyacı.

Önemli uluslararası film festivallerinde gösterilen ve birçok ödül kazanan At, Faize Hücum, Hakkâri'de Bir Mevsim, Camdan Kalp ve uzun bir aradan sonra 2008 yılında çevrilen Pazar-Bir Ticaret Masalı, Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Prensesin Uykusu filminde filmlerinin başrolünde oynadı. 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı. TRT televizyonu için Haldun Taner'in ünlü müzikli oyunu Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti ve oynadı.

2008 senesinde Sivas'93 isimli belgesel tiyatro oyununu yazdı ve yönetti. Oyuncuların birden fazla role girdiği bir epik tiyatro örneği olan bu oyunda, 1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde çıkarılan bir yangın sonucu öldürülen otuz üç kişinin hikayesini konu edindi. Oyun, Türkiye ve Avrupa genelinde sahnelendi.

2009 senesinde, ABD'li tarihçi ve tiyatro yazarı Howard Zinn tarafından 1999 yılında yazılan Marx in Soho adlı tek kişilik tiyatro oyununu güncelleyerek Marx'ın Dönüşü adıyla sahneledi.

Sanat yaşamı, Ayşe Yüksel tarafından "Güneşin Sofrasında - Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni" (2020) adıyla kitaplaştırılmıştır.

GENCO ERKAL FİLMLERİ

1974 - Bir Delinin Hatıra Defteri

1982 - At

1982 - Faize Hücum

1983 - Hakkari'de Bir Mevsim

1988 - Keşanlı Ali Destanı

1990 - Camdan Kalp

2008 - Pazar-Bir Ticaret Masalı

2010 - Prensesin Uykusu

GENCO ERKAL ÖDÜLLERİ

1982 Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (At)

1983 Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Faize Hücum)

1998 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü (Simyacı, Dostlar Tiyatrosu)

1998 İsmail Dümbüllü Ödülü

2000 Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü (Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş ya da Tiyatro Sanatına Katkıları Bulunmuş Kişi)

2000 Avni Dilligil Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Pertevniyal Lisesi 2008 yılının en iyi tiyatro ödülü (Sivas 93 oyunu ile)

2014 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Üstün Performans Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri, Dostlar Tiyatrosu)

GENCO ERKAL ROL ALDIĞI OYUNLAR

Ben Bertolt Brecht : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2011

Nereye Gidyoruz : Aziz Nesin\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 2010

Kerem Gibi : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2009

Marks'ın Dönüşü : Howard Zinn - Dostlar Tiyatrosu - 2008

Sivas '93 : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2007

Oyun Sonu : Samuel Beckett - Dostlar Tiyatrosu - 2006

Aymazoğlu ile Kundakçılar : Max Frisch\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2005

Buluşma : Terry Johnson - Dostlar Tiyatrosu - 2004

Fay Hattı : Behiç Ak - Dostlar Tiyatrosu - 2003

Yaşasın Savaş :\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2002

Yarışma : Laurent Baffie\Umur Bugay - Dostlar Tiyatrosu - 2001

Oyuncu : Tankred Dorst - Dostlar Tiyatrosu - 2000

Can (oyun) : Can Yücel\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1999

Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1998

Yosma : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1996

İçimdeki Çığlık :Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1995

Birtakım Azizlikler : Aziz Nesin\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 1994

İnsanlarım : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1993

Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Gogol - Dostlar Tiyatrosu - 1992

Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet\Mehmet Ulusoy - Dostlar Tiyatrosu - 1991

Aslan Asker Şvayk : Yaroslav HasekGenco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1990

Merhaba (oyun) : Aziz Nesin\Haldun Taner\Nâzım Hikmet\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 1990

Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1989

Üzbik Baba : Alfred Jarry - Orhan Duru - Dostlar Tiyatrosu - 1988

Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987

Ben, Bertolt Brecht : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1986

Yaz (oyun) : Edward Bond - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1984

Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981

Her gün Yeni Baştan : Nâzım Hikmet-Aziz Nesin-Haldun Taner-Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1980

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brechtl - Dostlar Tiyatrosu - 1979

Brecht - Kabare : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1978

Devrik Süleyman : Aydın Engin - Dostlar Tiyatrosu - 1977

İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1977

Gün Dönerken : Yavuzer Çetinkaya - Dostlar Tiyatrosu - 1976

Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu - 1976

Sabotaj Oyunu : Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu - 1975

Ortak : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1975

Ezenler Ezilenler : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu - 1975

Düşmanlar : Yavuzer Çetinkaya\Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu - 1974

Kerem Gibi : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1974

Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek\ Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu - Dostlar Tiyatrosu - 1974

Büyük Dümen : Art Buchwald - Dostlar Tiyatrosu - 1973

Şili'de Av : Orhan Asena - Dostlar Tiyatrosu - 1973

Azizname : Aziz Nesin\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1973

Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Mehmet Akan, Engin Ardıç, Genco Erkal, Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu - 1972

Analık Davası : Bertolt Brecht\Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu - 1971

Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu - 1971

Zemberek : Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1971

Aslan Asker Şvayk : Yaroslav HasekGenco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1971

Havana Duruşması : H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu - 1970

Asiye Nasıl Kurtulur? : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1970

Nekrasof : Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu - 1970

Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969

Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley\Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu - 1969

Ha Me Ka Ha Ha Pe : Ali Tahsin - Dostlar Tiyatrosu - 1969

Durdurun Dünyayı İnecek Var : (Anthony Newley ve Leslie Biriousse) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Arturo-Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Engin Cezzar Gülriz Sururi Tiyatrosu - 1964

Otello : William Shakespeare - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

Sırça Kümes : Tenesse Williams - Kent Oyuncuları - 1964

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.