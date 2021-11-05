Sözleşmeli memurlara ne zaman kadro verilecek? 4B'li kamu personelleri ne zaman kadroya geçer? Kamuda 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan yüz binlerce personeli ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli kamu personellerinin durumunun sorulması üzerine 'İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' dedi. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce sözleşmeli (4B) memur kadroya geçişin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

Sözleşmeli memurlara ne zaman kadro verilecek? 4B'li kamu personelleri ne zaman kadroya geçer? Kamuda 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışan yüz binlerce personeli ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli kamu personellerinin durumunun sorulması üzerine "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce sözleşmeli (4B) memur kadroya geçişin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

Türkiye'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce 4B'li sözleşmeli kamu personeli çalışıyor. Her yıl sözleşme yapılarak çalışmaya devam eden personeller kadroyageçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Cumhurbahşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 500 binden fazla 4B'li kamu personelini ilgilendiren yeni bir çalışma başlatıldı. Buna göre sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için ön çalışma süreci başlatıldı. Konuyla ilgili son açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Sözleşmeli memurlara ne zaman kadro verilecek?

Kamuda yaklaşık olarak 530 bin sözleşmeli personel var ve 4-B'li memurlar kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklama ile sözleşmeli kamu çalışanlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Vedat Bilgin sözleşmeli memurların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

4B'li kamu personelleri ne zaman kadroya geçer?

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti. Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." İfadesi yer aldı. Toplu sözleşme metnine de giren bu konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.

Sözleşmeli kamu personeli nedir?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. Sözleşmeli memurun sözleşme süresi mali yıla göre hesaplanır. Yani her yıl bitiminde yeniden sözleşme süresi anlaşması yapılır. Eğer çalışılan yerde bir sonraki yıl için personel ihtiyacı yoksa sözleşme yenilenmeyebilir. İhtiyaç varsa ise her yıl tekrardan işe giriş çıkış yapılmasına gerek yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.