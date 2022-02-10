Taşeron kadro 2022 | Taşeron karayolları işçilere kadro verilecek mi? KİT taşeron işçiler kadroya alınacak mı? Ülkemizde yüz binlerce işçi taşeron olarak çalışıyordu. 2017'de çıkartılan 696 sayılı KHK ile taşeron kadrolarda istihdam eden yüz binlerce kişi kadroya alındı. Ancak ülkemizde taşeron olarak çalışan 70 binin üzerinde işçi bulunuyor ve kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yaşanan olumlu gelişmelerden sonra taşeron işçiler kendilerine de kadro verilmesini talep ediyor.

Taşeron kadro 2022 | Taşeron karayolları işçilere kadro verilecek mi? sorusu binlerce kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022 yılında hükümet vatandaşı ilgilendiren çok önemli konularda çalışma başlattı. 3600 ek gösterge ve EYT konuları hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Taşeron kadro 2022

Ülkemizde kamu kurumlarında taşeron işçi çalıştırılmasına devam ediliyor. Binlerce taşeron işçi kadroya geçmenin hayalini kuruyor. 2022 yılında 3600 ek gösterge ve EYT konularının gündeme gelmesi beklenilirken taşeron işçiler de kendi seslerini duyurmak istiyor. Sosyal medyadan daa kendilerine kadro verilmesini talep eden vatandaşlar gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Taşeron karayolları işçilere kadro verilecek mi?

2017'de çıkartılan 696 sayılı KHK ile yüz binlerce taşeron kadoya geçti. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kamu kurumlarında çalışan binlerce taşeron ise kadroya geçmenin hayalini kuruyor. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden sonra kamuda taşeron olarak çalışmaya başlayan işçilerin kadroya alınmasına dair şu anda herhangi bir çalışma bulunmuyor.

KİT taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin bir an önce kadroya alınması gerektirğini söyledi. Kamu İktisadı Teşebbüslerinde 70 binin üzerinde taşeron işçi olduğunu hatırlatan Atalay konunun incelenmesini talep etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, sorunun çözümü için hükümet ile görüşmeler sürdürdüklerini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerde asıl işi yapan 70 bin işçinin büyük bir ayrımcılığa uğradığını ifade eden Atalay, “Karayollarında, tarımda, demiryollarında, enerji de bilgi işlemlerde, çağrı merkezlerinde ve daha birçok alanda 70 bin civarında asıl işi yapan çalışan halen taşeron olarak çalışıyor. Kadro düzenlemesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen daha bir adım atılmadı.” dedi.

Taşeron nedir?

Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.[

Bir taşeron genellikle, genel bir projenin parçasında belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla genel yüklenici (veya ana yüklenici ya da ana müteahhit) tarafından kiralanan kişidir ve ücretleri genel yüklenici tarafından projeye sağlanan hizmet karşılığında ödenir. Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Örneğin, bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörlerinde de günümüzde taşeronlar faaliyet göstermektedir.

Taşeron kiralama, genel olarak projenin maliyetlerini ve diğer risklerini azaltmak amacıyla genel yüklenici tarafından tercih edilmektedir. Böylece genel müteahhit veya genel yüklenici kendisi tarafından da yapılabilecek bir işte aynı veya daha iyi hizmet alarak, riskini düşük düzeyde tutabilir. Bu sistem doğrultusunda, taşeronlarda belirli konularda uzmanlaşma fırsatını yakalamış olurlar. Ayrıca bu yolla ucuz işçilik ve rekabet ortamı da yaratılmış olur. Ancak bu sınıflandırma, işçilerin sendika haklarının azalmasına ve toplu pazarlık hakkının kullanılamaz duruma gelmesine neden olmuştur. .