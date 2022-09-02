Gecenin Ucunda konusu | Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ve oyuncuları | Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim?

Gecenin Ucunda konusu | Evli olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Gecenin Ucunda, yoğun ilgi gördü. İkilinin sevenleri, karı-koca bir projeyi kabul ettikleri için çok mutlu oldu. Peki ama Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim? İşte merak edilen detaylar...

Evli olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Gecenin Ucunda, yoğun ilgi gördü. İkilinin sevenleri, karı-koca bir projeyi kabul ettikleri için çok mutlu oldu. Peki ama Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim? İşte merak edilen detaylar...

Gecenin Ucunda konusu

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

Dizi ne zaman başladı?

Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri başladı fakat dizinin ne zaman ekranlarda olacağı kesinleşmedi.

Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim?

TMC Film & Âlim Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmeni Barış Erçetin. Dizinin senaryosu ise Başar Başaran ve Emre Özdür'ün elinden çıkıyor.

Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu

Neslihan Atagül

Kadir Doğulu

Zuhal Olcay

Tuba Ünsal

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Taşaner

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Ebru Aykaç

Şencan Güleryüz

Aysun Metiner

Gonca Yakut

Aleyna Özgeçen

Abdulkerim İlhan

Hazal Şenel

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Tugay Bahşi

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Gecenin Ucunda çekimleri nerede yapılıyor?

İlk tanıtımıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım Gecenin Ucunda, İstanbul'da çekiliyor.

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