Gecenin Ucunda konusu | Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ve oyuncuları | Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim?
Gecenin Ucunda konusu | Evli olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Gecenin Ucunda, yoğun ilgi gördü. İkilinin sevenleri, karı-koca bir projeyi kabul ettikleri için çok mutlu oldu. Peki ama Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim? İşte merak edilen detaylar...
2022-09-02 16:54:56
Evli olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Gecenin Ucunda, yoğun ilgi gördü. İkilinin sevenleri, karı-koca bir projeyi kabul ettikleri için çok mutlu oldu. Peki ama Star TV Gecenin Ucunda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim? İşte merak edilen detaylar...
Gecenin Ucunda konusu
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Dizi ne zaman başladı?
Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri başladı fakat dizinin ne zaman ekranlarda olacağı kesinleşmedi.
Gecenin Ucunda yönetmeni ve senaristi kim?
TMC Film & Âlim Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmeni Barış Erçetin. Dizinin senaryosu ise Başar Başaran ve Emre Özdür'ün elinden çıkıyor.
Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu
Neslihan Atagül
Kadir Doğulu
Zuhal Olcay
Tuba Ünsal
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Taşaner
Bestemsu Özdemir
Levent Özdilek
Ebru Aykaç
Şencan Güleryüz
Aysun Metiner
Gonca Yakut
Aleyna Özgeçen
Abdulkerim İlhan
Hazal Şenel
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Tugay Bahşi
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal
Gecenin Ucunda çekimleri nerede yapılıyor?
İlk tanıtımıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım Gecenin Ucunda, İstanbul'da çekiliyor.
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