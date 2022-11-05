Gaziray açılışı saat kaçta? Erdoğan Gaziantep mitingi saat kaçta başlayacak? 5 Kasım Erdoğan Gaziantep'e ne zaman gelecek?

5 Kasım Erdoğan Gaziantep'e ne zaman gelecek? Gaziray açılışı saat kaçta? Erdoğan Gaziantep mitingi saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projelerin açılışını yapmak üzere 5 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'e hareket edecek. Gaziantep ulaşımına rahat nefes aldıracak Gaziray projesi de 5 Kasım'da Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Erdoğan toplu açılış töreninde halka da seslenecek.

Gaziantep 5 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak. Kentte dev projelerin açılışını yapmak üzere Erdoğan 5 Kasım'da Gaziantep'e gelecek. İstasyon Meydanı'nda on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek ve dev açılışlara şahit olmak için meydanı doldurması bekleniyor. Gaziantep toplu açılış törenlerinin ardından Erdoğan halka seslenecek. 5 Kasım akşamı ise Erdoğan kadın ve gençlerle bir araya gelecek.

Gaziray açılışı saat kaçta?

Cuhurbaşakanı Erdoğan Gaziantep'in ulaşım konusunda en büyük projesi olan Gaziray'ın açılışına katılacak. Erdoğan 25 km uzunluğunda olan ve kentin organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan bölgelerde ulaşımı rahatlatak olan Gaziray projesinin açılışını gerçekleştirecek. Yaklaşık 35 milyar liraya mal olan dev projenin açılışı ve diğer toplu açılış töreni saat 15.00'te başlaması planlanıyor.

5 Kasım Erdoğan Gaziantep'e ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstasyon Meydanı'nda halka seslenecek ve Gaziantep'in dev projelerinin bir bir açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan toplu açılışların ardından mitigde Gazianteplilere seslenecek. Erdoğan günün ilerleyen saatlerinde ise Gaziantep'te gençlerle bir araya gelecek.

Erdoğan Gaziantep mitingi saat kaçta başlayacak?

Erdoğan'ın Gaziantep toplu açılış törenine ve mitingine ilgi oldukça fazla. On binlerce kişinin Gaziantep'te İstasyon Meydanını doldurması bekleniyor. Vatandaşlar ise Erdoğan'ın mitinginin saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Gaziray kimin?

Gaziray projesi Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Gaziray sahibi TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'dir. Gaziray işletmecisi ise TCDD Taşımacılık'tır.

Gaziray kaç km uzunluğunda?

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep ilinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. 25,532 kilometre (15,865 mi) uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşmaktadır. Hat, İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemi olacaktır. Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde "Gaziantep" ve "ray" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

Gaziray nerelerden geçiyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun demir yolu hattıyla çözülmesinin amaçlandığı "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.