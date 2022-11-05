Gaziantep 5 kasım otobüsler bedava mı? Bugün Gaziantep'te otobüsler neden ücretsiz? Gaziantep otobüs tramvay toplu taşıma yarın ücretsiz mi? soruları Gaziantep'te yaşayan binlerce kişi tarafından soruluyor. Gaziantep'te 5 Kasım Cumartesi günü vatandaşları sevindiren açıklama yapıldı. Belediye yaptığı duyuruda 5 Kasım'da Gaziantep'te otobüs ve tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te 5 Kasım'da otobüs, tramvay niye ücretsiz?

Gaziantep 5 kasım otobüsler bedava mı? Bugün Gaziantep'te otobüsler neden ücretsiz? Gaziantep otobüs tramvay toplu taşıma yarın ücretsiz mi? soruları Gaziantep'te yaşayan binlerce kişi tarafından soruluyor. Gaziantep'te 5 Kasım Cumartesi günü vatandaşları sevindiren açıklama yapıldı. Belediye yaptığı duyuruda 5 Kasım'da Gaziantep'te otobüs ve tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te 5 Kasım'da otobüs, tramvay niye ücretsiz?

Gazianteplileri sevindiren duyuru Gaziantep Belediyesi tarafından yapıldı. Kentte havaların da güzel olmasıyla binlerce kişi toplu taşımaya ücret vermeden seyahat edecek.

Gaziantep 5 kasım otobüsler bedava mı?

Gaziulaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 5 Kasım Cumartesi günü otobüs ve tramvayların ücretsiz olacağını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: " 5 Kasım Cumartesi #Gaziray hattımızın açılış gününde belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecektir"

Bugün Gaziantep'te otobüsler neden ücretsiz?

Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Gaziantep'in dev projesi Gaziray açılıyor. Gaziray'ın açılışında nedeniyle 5 Kasım'da belediye otobüsleri ve tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

6 Kasım (yarın) Gaziantep otobüsler ücretsiz mi?

Yarın Gaziantep'te toplu taşımada normal ücret tarifesi olacak. 6 Kasım Pazar günü Gaziantep'te otobüsler ve tramvay ücretsiz olmayacak.

Gaziray nedir?

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep ilinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. 25,532 kilometre (15,865 mi) uzunluğunda ve 16 istasyonu olan hattın 5 Kasım 2022'de hizmeti girmesi planlanmakta olup, hat, İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemi olacaktır.

Proje, mevcut tek hatlı demiryolunun modernize ederek dört hatta çıkarılması, mevcut istasyonların yenilenmesi, 3,640 kilometre (2,262 mi) bir aç-kapa tünel ve yeni istasyonlar inşa edilmesi amacıyla TCDD ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ortak bir girişimdir. Sistem aynı zamanda Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu koridoru boyunca yapılan önemli iyileştirmelerin bir parçasıdır.

Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde "Gaziantep" ve "ray" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. .