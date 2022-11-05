Gaziray ne zaman açılacak? Gaziray bilet ücreti ne kadar? Gaziray ilk gün ücretsiz mi olur? Gaziray durakları neler?

Gaziray ne zaman açılacak? Gaziray ilk gün ücretsiz mi olur? Gaziray bilet ücreti ne kadar? Gaziray durakları neler? Gaziantep'in en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 Kasım'da açılacak. Gaziray kent trafiğini ve ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak. Konforlu ve hızlı ulaşım sunan Gaziray kent sakinleri tarafından yıllardır bekleniyordu. 5 Kasım Cumartesi günü açılışı yapılacak olan Gaziray'ın ilk gün ücretsiz olup olmayacağı da merak ediliyor. Gaziray bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da merak konusu. Gaziray bilet fiyatlarının da açılıştan sonra belli olması bekleniyor.

Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli ulaşım projelerinden birisinde daha sona gelindi. Gaziantep ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan Gaziray projesi ile kent sakinleri metro konforunda raylı sisteme kavuşmuş olacak. 2017'de başlanan proje yaklaşık olarak 5 yılın ardından yolcularını taşımaya başlayacak.

Gaziray ne zaman açılacak?

Gaziray uzun süren beklemenin ardından ilk yolcularını taşımaya başlayacak. Gaziray açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Gaziaray özellikle Organize Sabayi Bölgelerindeki yoğunluğu azaltacak ve vatanaşlara konforlu ve rahat bir ulaşım sağlayacak.

Gaziray ilk gün ücretsiz mi olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Gaziray'ın ilk gün ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Erdoğan dev projelerin açılışında yapacağı konuşma merakla bekleniyor. İlk gün Gaziray'ın ücretsiz olup olmayacağı da ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Gaziray ücreti ne kadar?

Gaziray bilet fiyatı ve ücretinin ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında. Gaziray ücretinin Marmaray ve İZBAN ücretlerine benzer olması bekleniyor. Marmaray'da ücretler son zamla birlikte 7.67 TL'ye tam parkur ise 16.97 TL'ye çıkmıştı. Marmaray öğrenci kısa mesafe ücreti 3.74 TL, uzun mesafe ise öğrenci 7.67 TL olmuştu. Gaziray'ın da ücret tarifesinin buna benzer olması bekleniyor. Gaziray bilet fiyat ücretlerinin vatandaşları zorlamaması bekleniyor.

2022 Gaziray durak sayısına göre bilet fiyatı ne kadar?

Gaziray ücretleri bu kademelere göre farklılık gösterebilir. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde işletilen Gaziray'ın ücretinin oldukça cazip olması bekleniyor. Gaziray ücretlerinde öğrenci, tam, uzun mesafe ve kısa mesafe kademelerinin olması bekleniyor. Gaziray biniş ücretlerinin vatandaşları zorlayacak seviyede olmayacağı tahmin ediliyor. Gaziray tam biletin kısa mesafe icin 8 TL civarı, uzun mesafe için se 17 TL civarı olması bekleniyor.

Gaziray durakları neler?

Gazianep'in dev projesi Gaziray 16 istasyondan oluşuyor. İşte Gaziray durakları;

1 Başpınar

2 OSB-3

3 OSB-4

4 Dolice

5 Stadyum

6 Beylerbeyi

7 Fıstıklık

8 Selimiye

9 Adliye

10 Topraklık

11 Mücahitler

12 Gaziantep Gar

13 Göllüce

14 Seyrantepe

15 Mustafayavuz

16 Taşlıca

Gaziray nedir?

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep ilinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. 25,532 kilometre (15,865 mi) uzunluğunda ve 16 istasyonu olan hattın 5 Kasım 2022'de hizmeti girmesi planlanmakta olup, hat, İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemi olacaktır.

Proje, mevcut tek hatlı demiryolunun modernize ederek dört hatta çıkarılması, mevcut istasyonların yenilenmesi, 3,640 kilometre (2,262 mi) bir aç-kapa tünel ve yeni istasyonlar inşa edilmesi amacıyla TCDD ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ortak bir girişimdir. Sistem aynı zamanda Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu koridoru boyunca yapılan önemli iyileştirmelerin bir parçasıdır.

Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde "Gaziantep" ve "ray" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.