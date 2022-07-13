Galatasaray Chelsea maçı bugün mü? Galatasaray Chelsea maçı ne zaman? 13 Temmuz Galatasaray Chelsea maçı mı var?

Galatasaray Chelsea maçı ne zaman? Galatasaray Chelsea maçı bugün mü? 13 Temmuz Galatasaray Chelsea maçı mı var? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a yenilen Galatasaray Okan Buruk yönetiminde hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanıyor. 13 Temmuz'da Google'da Galatasaray'ın Chelsea ile hazırlık maçı yapacağı bilgisi yer alıyordu. Peki Galatasaray Chelsea maçı bu akşam mı? Galatasaray Chelsea ile maç mı yapacak?

Galatasaray Chelsea maçı ne zaman? Galatasaray Chelsea maçı bugün mü? 13 Temmuz Galatasaray Chelsea maçı mı var? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a yenilen Galatasaray Okan Buruk yönetiminde hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanıyor. 13 Temmuz'da Google'da Galatasaray'ın Chelsea ile hazırlık maçı yapacağı bilgisi yer alıyordu. Peki Galatasaray Chelsea maçı bu akşam mı? Galatasaray Chelsea ile maç mı yapacak?

Google'de ve pek çok canlı skor tahmini sitesinde Galatasaray'ın 13 Temmuz Çarşamba günü İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Chelsea ile hazırlık maçı oynayacağı bilgisi geçti. Bu bilgispor severleri şaşırttı.

Galatasaray Chelsea maçı ne zaman?

Galatasaray Chelsea ile 13 Temmuz'da karşılaşmayacak. Galatasaray 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'ın güçlü ekiplerinden MOL Fehervar ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Chelsea maçı bugün mü?

Galatasaray Chelsea maçının ne zaman olacağına dair henüz resmi bir açıklama ve duyuru gelmedi. Google'da yer alan bilgilerin hatalı olduğu belirtildi. Galatasaray 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Vidi (MOL Fehervar) ile karşılaşacak.

MOL Fehervar kadro değeri ne kadar?

Temmuz 2022 verilerine göre MOL Fehervar'ın kadro değerinin 21.08 milyon Euro olduğu beliritliyor.

MOL Fehervar hakkında

MOL Fehervar UEFA kupasında final oynamış bir takım. Son zamanlarda adını sıkça duymasak da MOL Fehervar köklü bir futbol kulübüdür. MOL Fehervar futbol dünyasına pek çok futbolcu kazandırmıştır.

Chelsea hakkında

Chelsea Football Club Batı Londra'da yer alan Fulham bölgesinde kurulmuş İngiliz profesyonel futbol kulübü. 1905'te kurulan kulüp İngiliz futbolunun en üst kademesindeki Premier League'de mücadele etmektedir. Kulüp, altı lig şampiyonluğu ve altı Avrupa kupası da dâhil olmak üzere otuzdan fazla kupa kazandı. Stamford Bridge kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Chelsea ilk önemli başarısını 1955'te lig şampiyonu olarak gösterdi. Kulüp ilk kez 1970 yılında FA Cup'ı kazandı. 1971 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde yaşanan düşüş döneminin ardından 1990'larda yükselişe geçti. Son yirmi yıl, kulüp tarihinin en başarılı dönemi oldu. Bu dönemde beş kez lig şampiyonluğu elde eden kulüp, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. UEFA'nın üç büyük turnuvasını kazanan beş kulüpten biri olan Chelsea, bu başarıyı elde eden ilk İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek Londra kulübü ve üç büyük Avrupa kupasını ikişer kez kazanan tek kulüp oldu.

Chelsea'nin klasik forması 1960'tan bu yana kullanılan kraliyet mavisi üst ve şort ile beyaz çoraptır. Kulübün arması modernleştirme ve yeniden markalaştırma çabaları için birkaç kez değiştirilmiştir. Günümüzde asa taşıyan bir aslan şeklinde olan arma, 1950'lerdeki armanın düzenlenmiş bir versiyonudur. Kulüp, İngiliz futbolun en yüksek beşinci seyirci katılımı ortalamasını yakalamıştır. 2010-11 sezonunda maç başına ortalama 41.435 bilet satarak bu alanda altıncı sırada yer almıştır.

Adında Chelsea geçmesine rağmen Chelsea FC'nin merkezi aslında Chelsea değil, komşusu Fulham'dır. Kulüp, kuruluşundan itibaren iç saha karşılaşmalarını Fulham'da bulunan 42.449 seyirci kapasiteli Stamford Bridge'de oynar. 10 Mayıs 2022'den itibaren takımın sahibi Amerikalı iş adamı Todd Boehly'dir.