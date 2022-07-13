Mol Vidi-Galatasaray maçı Canlı İzle | Mol Vidi-Galatasaray maçı hangi kanalda? Mol Fehervar Galatasaray maçı şifresiz mi? Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başlayan sarı kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da hazırlık maçları ile yeni sezon öncesi form tutmaya çalışıyor. Galatasaray Macaristan'ın güçlü ekiplerinden Mol Vidi ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Taraftarlar da Mol Vidi-Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki Mol Vidi-Galatasaray maçı canlı izle seçeneği var mı?

Mol Vidi-Galatasaray maçı Canlı İzle | Mol Vidi-Galatasaray maçı hangi kanalda? Mol Fehervar Galatasaray maçı şifresiz mi? Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başlayan sarı kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da hazırlık maçları ile yeni sezon öncesi form tutmaya çalışıyor. 2022-2023 sezonuna mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Galatasaray Macaristan'ın güçlü ekiplerinden Mol Vidi ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Takımlarını ekran başında izlemek isteyenler Mol Vidi-Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki Mol Vidi-Galatasaray maçı canlı izle seçeneği var mı?

Galatasaray teknik ve idari anlamda yeniden şekillendi. Galatarasay'da Burak Elmas yöetiminin yerine gelen Dursun Özbek ilk iş olarak takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Okan Buruk'un direktrifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray bir yandan yeni bir takım kurarken bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına ağrılık verdi. 2022-2023 sezonuna hazır şekilde girmek iseyen sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarına çıkarak ekslklerini görmeye çalışıyor.

Mol Vidi-Galatasaray maçı Canlı İzle

Galatasaray sezonun ikinci hazırlık maçına Mol Vidi (Fehérvár) ile çıkacak. Takımların eksiklerini görmesi için büyük önem arz eden hazırlık maçı Spor Smart kanalından canlı izlenebielcek.

Mol Vidi-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Mol Vidi (Mol Fehervar) maçı canlı olarak yayınlanacak. Maçı yayınlayacak yayıncı kuruluş ise Spor Smart olacak. Spor Smart kanalını izlemek isteyenler DSmart'a üye olmak zorunda.

Mol Vidi takımı hakkında

Fehérvár FC ya da eski adıyla Videoton FC veya sponsorluk anlaşması gereği MOL Fehérvár FC, bir Macar futbol kulübüdür. Székesfehérvár'da kurulmuştur. 2010-2011 sezonunda ilk defa Nemzeti Bajnokság I şampiyonu olan kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı ise 1984-85 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finale kadar Paris Saint-Germain FC ve Manchester United gibi takımları elemiş olmasına rağmen, finalde Real Madrid'e boyun eğmiştir.

1985 UEFA Kupası: (2. lik)



2011 Nemzeti Bajnokság: Şampiyon



1976, 2010 Nemzeti Bajnokság: (2.lik)



2006 Magyar Kupa: (Şampiyonluk)



2007-08, 2008-09 Ligakupa: (Şampiyonluk)