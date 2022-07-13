MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar nerenin takımı? MOL Fehervar kadro değeri ne kadar? Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar takımı ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı taraftarların ilk kez duyduğu takımın hangi ülkenin takımı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte MOL Fehervar takımına dair detaylar...

Galatasaray 13 Temmuz Çarşamba günü yeni sezona ır şekilde girmek için hazırlık maçlarına devam edecek. Sarı kırmızılı ekibin rakibi MOL Fehervar takımı. Türk spor severlerin sıkça duymadığı MOL Fehervar takımının hangi ülkenin takımı olduğu merak edilip araştırılıyor. MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar nerenin takımı? MOL Fehervar kadro değeri ne kadar? gibi sorular şu sıralar Google'da oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

MOL Fehervar hangi ülkenin takımı?

MOL Fehervar Macaristan'ın güçlü ekiplerindendir. MOL Fehervar UEFA kupasında final oynamış bir takım. Son zamanlarda adını sıkça duymasak da MOL Fehervar köklü bir futbol kulübüdür. MOL Fehervar futbol dünyasına pek çok futbolcu kazandırmıştır.

MOL Fehervar nerenin takımı?

MOL Fehervar (MOL Vidi) Macar takımıdır. 1941 yılında kurulan MOL Fehervar'ın tarihinde pek çok başarı bulunuyor.

MOL Fehervar kadro değeri ne kadar?

Temmuz 2022 verilerine göre MOL Fehervar'ın kadro değerinin 21.08 milyon Euro olduğu beliritliyor.

MOL Fehervar (Mol Vidi) hakkında

Fehérvár FC ya da eski adıyla Videoton FC veya sponsorluk anlaşması gereği MOL Fehérvár FC, bir Macar futbol kulübüdür. Székesfehérvár'da kurulmuştur. 2010-2011 sezonunda ilk defa Nemzeti Bajnokság I şampiyonu olan kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı ise 1984-85 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finale kadar Paris Saint-Germain FC ve Manchester United gibi takımları elemiş olmasına rağmen, finalde Real Madrid'e boyun eğmiştir.