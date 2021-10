Frutaryen beslenme tarzı zayıflatıyor mu?

Vegan beslenmeyi, vejetaryen beslenmeyi duymaya alıştık. Fakat frutaryen beslenme tarzını hiç duydunuz mu? Sadece meyve tüketmeye dayalı bu beslenme tarzı vücuda faydalı mı? Zararları var mı? Zayıflatıyor mu? Sizler için araştırdık...



Frutaryenizm kişilerin sadece meyveyle beslenmesine deniyor. Frutaryen beslenen insanlar et ve et ürünleri, kurubaklagiller ve sebzelerden asla yemiyor. Et yememe olayına birçoğumuz artık aşina olduk. Peki ya sebze? Bu beslenme tarzında sebzeler neden yemiyor? Çünkü frutaryen beslenen insanlar sebzelerin acı çektiğine inanıyor. Mesela patates, havuç, turp, pancar gibi sebzeler yenmiyor çünkü bu sebzeler topraktan alındığında acı çektiklerine inanılıyor. Elma, portakal yenebiliyor. Frutaryen beslenmenin temelinde bitkilerin de yaşam hakkı olduğuna inanmaları ve tüketildiklerinde, pişirildiklerinde acı çektiklerini düşünmeleri yatıyor.

Frutaryenler sebze yemiyor da neden meyve yiyor?

Frutaryen beslenen kişiler beslenmelerinde sebzeye yer vermezler. Beslenmeleri tamamen taze ve kuru meyvelerden oluşur. Peki neden sebze yemiyorken meyve yiyebiliyorlar? Meyvelerin canlarının acıdıklarını düşünmüyorlar mı?

Frutaryenler meyvelerin ağaçlar tarafından doğaya bırakıldığını ve hayvanların, insanların bu meyveleri yediklerinde boşaltım yoluyla farklı yerlere ulaştırabileceğini düşünüyorlar. Boşaltım yoluyla vücuttan uzaklaştırılan meyve çekirdeklerinin doğada farklı yerlere ulaşıp tekrar ağaç çıkmasına yarayacağını düşünüyorlar. Bu yüzden de gönül rahatlığıyla beslenmelerini meyveler yoluyla gerçekleştiriyorlar.

Frutaryenlerin meyveyi yiyebilmek için dalından kendiliğinden düşmesini bekledikleri söyleniyor. Fakat bu doğru değil. Frutaryenler aslında meyve yeme konusunda kendilerine böyle bir sınır koymuyor. Yani meyvenin daldan düşmesini beklemeden rahatlıkla tüketiyorlar ve meyve çekirdeklerini farklı yerlere ulaştıracaklarını düşünüyorlar.

Frutaryenler tek bir çeşit meyveyle beslenmiyorlar. Çeşitlilik frutaryen beslenmede oldukça önemli. Aksi takdirde vücutlarının sağlığını kaybedeceklerini biliyorlar. Bu sebeplerden dolayı çeşit çeşit meyve tüketiyorlar.

Frutaryenler neler yiyor, neler yemiyor?

Frutaryen beslenmeye merak saldıysanız gelin bu beslenme tarzına daha yakından bakalım...

Frutaryenler veganlar gibi hiçbir hayvansal besini tüketmiyorlar. Köklü sebzelerden uzak duruyorlar ve beslenme programlarına eklemiyorlar. Yani havuç, patates, soğan, sarımsak, kereviz, turp, pancar gibi sebzeler frutaryenlerin mutfağına uğramıyor.

Frutaryen beslenen kişiler elma, yaban mersini, şeftali, nar, avokado, Hindistan cevizi, Trabzon hurması gibi çeşit çeşit meyveler tüketiyorlar. Ayrıca kuru incir, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveler de beslenme programlarında.

Frutaryenler kabak çekirdeği, ay çekirdeği, susam, karpuz çekirdeği gibi bitki çekirdeklerini tüketiyorlar. Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler de beslenme programlarına dahil edilebiliyor.

Frutaryen beslenme kilo vermeyi sağlıyor mu?

Meyveler sindirimi kolay besinler olduğu için boşaltım sistemini yormuyor. Bu yüzden de zayıflamak daha kolay bir hale geliyor. Fakat meyve ağırlıklı beslendiğinizde proteini çok çok az alacağınız için sağlık problemleri yaşamanız çok olası. Bu yüzden kilo vermek istiyorsanız sağlıklı beslenmeli, tek bir çeşit besine yönelmemelisiniz.

