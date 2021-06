Financial Times hangi ülkenin gazetesi? Financial Times kimin?

Yaptığı haberler ve attığı manşetlerle her defasında Türkiye karşıtlığını vurgulayan Financial Times gazetesinin hangi ülkenin gazetesi olduğu araştırılıyor. Türkiye üzerinde algı operasyonları yapan ve küstah manşetler atan Financial Times kimin? Financial Times'in sahibi kim?

Yaptığı haberler ve attığı manşetlerle her defasında Türkiye karşıtlığını vurgulayan Financial Times gazetesinin hangi ülkenin gazetesi olduğu araştırılıyor. Türkiye üzerinde algı operasyonları yapan ve küstah manşetler atan Financial Times kimin? Financial Times'in sahibi kim?

Financial Times hangi ülkenin gazetesi?

Financial Times Londra'da günlük yayımlanan bir gazetedir. Financial Times dünyanın birçok ülkesinde de satışı vardır. Financial Times Türkiye aleyhinde yaptığı haberer ve algı oluşturacak manşetler ile biliniyor. Türkiye karşıtlığını çekinmeden vurgulayan gazete periyodik olarak 24 yerde basılıyor. Financial Times (FT), uluslarasası İngiliz iş gazetesidir. Financial Times 'ın ana rakibi New York'ta basılan Wall Street Journal gazetesidir.

Financial Times kimin?

James Sheridan ve kardeşi tarafından 1888 yılında kurulan Financial Times, birçok yıl boyunca bu alanda en iyi olan diğer dört gazeteyle yarıştı. Sonunda 1945 yılında Financial News 'in kurulmasıyla bunlar son buldu. FT, iş ve mali haberleri yayınlamakta uzmanlaştı ve alanında en iyisi olmayı başardı. FT, Londra Menkul Değerler Borsası (London Stock Exchange) ve dünya pazarlarında kullanılan tek mali gazetedir.

