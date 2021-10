Fazla patates kızartması kansere davetiye çıkarıyor

Küçük büyük herkesin sevgilisidir patates kızartması. Sevmeyeni neredeyse yoktur. Yemeklerin en iyi eşlikçilerinden biridir. Tek başına bile harika bir öğündür. Sade, ketçaplı, mayonezli, her türlü ve her şekilde yenir. Fakat, dikkatli tüketmekte fayda var! Gelin bu mükemmel lezzetin bir de zararlarına göz atalım...



Çıtır çıtır, lezzetli bir patates kızartması her evin pratik ve lezzetli yemeklerinden. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde her zaman yenebilen patates kızartmasını neredeyse sevmeyen yoktur. Tek başına bile doyurucu ve lezzetli bir öğün olan patates kızartması maalesef vücudumuzda istemediğimiz etkiler oluşmasına neden olabiliyor. Çok can sıkıcı olsa da araştırmalar maalesef kızartılan patatesin vücudumuzda olumsuz bazı sonuçlara neden olabildiğini ortaya koyuyor.

Patates yüksek oranda karbonhidrat içerir. Aslında bu kötü bir şey değildir. Fakat kızartılan patates zararlı bir hale gelir. Patates kızardığında karbonhidratı rafine hale gelir. Rafina karbonhidrat vücudumuz çok zor ve yavaş sindirir. Ayrıca fazla yağ içeren patates kızartması fazla kilo almamıza neden olabiliyor.

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki patates kızartması kanser riskini artırabiliyor. İnsanlar üzerinde yapılan bir araştırma henüz yok. Fakat denek hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar patates kızartmasının içerisindeki akrilamid maddesinin kansere sebep olabileceğini ortaya koydu.

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan çalışmanın sonuçları, patates gibi amino asit asparagini içeren sebzelerin yüksek sıcaklıklarda pişirilince bu maddenin açığa çıktığını gösteriyor. Akrilamid, DNA yapısında mutasyonlara ve hasarlara sebep olan ve kansere neden olabilen, glisdamid olarak adlandırılan bir bileşiğe dönüştüğü meydana çıktı.

Ayrıca patates kızartması yüksek oranda tuz da içerir. Fazla tuz tüketimi vücudumuzda sağlık problemlerine neden olabilir. Yüksek oranda tuz içeren gıdalar yüksek tansiyona sebep olabilir. Dolaşım sistemine de zarar veren tuz, kalp ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Aynı zamanda vücutta felç riskini de artırır.

Patates kızartmasından asla vazgeçemiyorsanız fakat sağlığınızdan da olmak istemiyorsanız patatesi az yağda fırınlayarak kızartabilirsiniz. Ayrıca tavada da az yağda kavurabilirsiniz. Böylelikle hem patatesten hem de sağlığınızdan vazgeçmemiş olursunuz. Temiz kalan bir mutfak da cabası!

