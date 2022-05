Fazıl Say İmamoğlu açıklaması | Fazıl Say İmamoğlu için ne dedi? Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi bıraktı mı? Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medyadan yayınladığı video ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Fazıl Say konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği görüntülerin doğru olmadığını ifade etti. Fazıl Say İmamoğlu için 'Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum.' dedi.

Fazıl Say İmamoğlu açıklaması | Fazıl Say İmamoğlu için ne dedi? Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi bıraktı mı? Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medyadan yayınladığı video ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Fazıl Say konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği görüntülerin doğru olmadığını ifade etti. Fazıl Say İmamoğlu için "Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum." dedi.

Piyanist Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu paylaşımı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu eleştiren ve verdiği fotoğrafların hoş olmadığını ifade eden Say, İmamoğlu'na sitem etti. İmamoğlu'nu her fırsatta savunan biri olduğunu belirten Fazıl Say "Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. " dedi.

Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi bıraktı mı?

Fazıl Say sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İmamoğlu'nun Karadeniz turunda vermiş olduğu görüntülerin hoş olmadığını ifade etti. Say İmamoğlu'nun kullandığı ""Vız gelir tırıs gider", "Akıllı olun" gibi ifadeleri de topluma ayar vermek olarak gördüğünü söyledi. Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü söyledi. Fazıl Say her fırsatta İmamoğlu'nu desteklediği içn de pişman olduğunu ifade etti.

Fazıl Say İmamoğlu için ne dedi?

Say konuşmasında şunları söyledi ''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu.

Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''