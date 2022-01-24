Fatma Girik koronavirüs nedeniyle mi öldü? Fatma Girik'in ölüm sebebi Kovid-19 mu? Fatma Girik koronadan mı öldü? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'ten acı haber geldi. Fatma Girik 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Fatma Girik'in ölüm nedeni ise sevenleri tarafından merak ediliyordu. Hayaya gözlerini yumduğu hastaneden Fatma Girik'in neden öldüğüne dair ilk açıklama geldi.

Fatma Girik koronavirüs nedeniyle mi öldü? Fatma Girik'in ölüm sebebi Kovid-19 mu? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'ten acı haber geldi. Fatma Girik 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Fatma Girik'in ölüm nedeni ise sevenleri tarafından merak ediliyordu. Hayaya gözlerini yumduğu hastaneden Fatma Girik'in neden öldüğüne dair ilk açıklama geldi.

Yeşilçam'da 180'den fazla filmde rol alan Türk sinemasının efsana isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi ŞişliBelediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Keskin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

Fatma Girik koronavirüs nedeniyle mi öldü?

Fatma Girik'in ölüm nedenine dair de hastaneden ilk açıklama yapıldı. Fatma Girik'in bir ssüredir koronavirüs nedeniyle tedavi altında tutulduğu hatırlatıldı. ki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Hasteneden yapılan açıklamada ise Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Fatma Girik'in ölüm sebebi Kovid-19 mu?

Fatma Girik'in kovid-19 kaynaklı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

180'den fazla filmde rol aldı

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde rol aldı. Fatma Girik 180'den fazla filmde rol almıştı.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

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