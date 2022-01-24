Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik ölüm nedeni nedir? Fatma Girik neden öldü? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Fatma Girik'in ölümü sanat camiasında yasa neden oldu.

Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik ölüm nedeni nedir? Fatma Girik neden öldü? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Fatma Girik'in ölümü sanat camiasında yasa neden oldu.

Fatma Girik neden öldü?

Fatma Girik bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Girik'in hayatını kaybettiği bilidirildi. Fatma Girik'in ölüm nedenine dair haasteneden açıklama geldi. Fatma Girik'in Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Fatma girik daha önce kalçasından bir operasyon geçirmişti. Daha sonra evinde düşen Fatma Girik hasaneye kaldırılmış ve tadavi altına alınmıştı. Fatma Girik bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. .