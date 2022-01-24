Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik ölüm sebebi ne? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in hayatını kaybettiği açıklandı. Sinema dünyasını yasa boğan ölüm Fatma Girik hayranlarını da üzdü. Fatma Girik bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında tutuluyordu. Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada 'Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.' dedi. Acı haberi ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu.

Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik ölüm sebebi ne? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in hayatını kaybettiği açıklandı. Sinema dünyasını yasa boğan ölüm Fatma Girik hayranlarını da üzdü. Fatma Girik bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında tutuluyordu. Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada "Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi." dedi. Acı haberi ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk sinemasının mavi gözlü efsane karakterlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adını altın harflerle sinema dünyasına yazdıran Fatma Girik Bodrum'daki evbinde yaşamını sürdürüyordu. Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelen Fatma Girik hastanede tedavi altındaydı.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Keskin paylaşımında "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

Fatma Girik hastalığı neydi?

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı” diye konuştu.

Fatma Girik'in ölüm nedeni nedir?

Fatma Girik'in ölüm nedenine dair haasteneden açıklama geldi. Fatma Girik'in Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Fatma girik daha önce kalçasından bir operasyon geçirmişti. Daha sonra evinde düşen Fatma Girik hasaneye kaldırılmış ve tadavi altına alınmıştı. Fatma Girik bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

180'den fazla filmde rol aldı

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde rol aldı. Fatma Girik 180'den fazla filmde rol almıştı.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.