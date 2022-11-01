Fatih ilçe öğretmen banka promosyonu ne kadar? Fatih MEB öğretmen maaş banka promosyonu 18 bin TL ne zaman yatacak? MEB bünyesinde görev yapan 1 milyon öğretmen banka maaş promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Öğretmen banka promosyonları ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. İstanbul Fatih İlçesinde ise banka maaş promosyon anlaşması güncellendi. Buna göre öğretmenlere 18 bin TL civarında bir banka promosyonu ödemesi daha yapılacak. Peki Fatih öğretmen maaş banka promosyonu ne zaman yatar?

Bazı ilçelerde öğretmen maaş promosyon anlaşmaları yeniden güncellendi. Bu ilçelere Fatih de dahil oldu. Fatih ilçesinde öğretmenleri ilgilendiren öenmli bir banka promosyon kararı geldi.

Fatih ilçe öğretmen banka promosyonu ne kadar?

Daha önce yapılan banka maaş promosyon anlaşması güncellenerek Fatih ilçesi sınırlarında öğretmenlik yapanlara 18 bin TL ilave promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Fatih ilçe milli eğitim müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada "İlçemizde görev yapan öğretmen ve personelimizin banka promosyonları için yapılan görüşmeler anlaşma ile sonuçlandı. 18.000TL öğretmen ve personelimize hayırlı olsun..." denildi.

Fatih MEB öğretmen maaş banka promosyonu 18 bin TL ne zaman yatacak?

İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmen ve diğer personellerin daha önce bank aile yaptıkları promosyon anlaşması güncellendi. Buna göre Fatih ilçesi öğretmen ve personellerine ilave olarak 18 bin TL promosyon ödemesi daha yapılacak. Bu karar öğretmenleri oldukça sevindirdi. Bu hamlenin ardından maaş promosyon güncellemelerinin devamının farklı ilçelerden gelmesi bekleniyor.