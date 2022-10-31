MEB Öğretmen banka maaş promosyon 25 bin TL mi? Öğretmen banka promosyon ne kadar, ne zaman yatar? Öğretmen banka promosyon ne zaman yatar? MEB bünyesinde görev yapan 1 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmeni yakından ilgilendiren bir karar alındı. MEM personeli için Vakıflar Bankası ile yeni bir banka promosyonu anlaşmasına varıldı buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu. MEB'de görevli öğretmenler de maaş promosyonu anlaşmasının kendileri için geçerli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB 25.000 lira banka maaş promosyonu hakkında detaylar haberimizde...

Milyonlarca memur maaş banka promosyonlarının en kadar olacağını sabırsızlıkla beklerken promosyon yapılandırmaları da sürüyor. Son olarak MEB ile Vakıf Bank arasında banka maaş promosyon anlaşması revize edildi. MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

MEB Öğretmen banka maaş promosyon 25 bin TL mi?

Yapılan banka promosyon güncellemesi öğretmenleri kapsamıyor. Güncelleme MEB merkez teşkilatında görev yapan personeller için geçerli. Öğretmen banka maaş promosyonları ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. İlçe MEM'ler ile banka maaş promosyonu anlaşmaları yapılıyor.

MEB maaş promosyon anlaşması öğretmenleri kapsıyor mu?

25 bin TL olarak açıklanan yeni rakamlar öğretmenler için geçerli değil. Ankaşma MEB merkez personeli için uygulanıyor. Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

Öğretmen banka promosyon ne kadar, ne zaman yatar?

Öğretmenlerin banka promosyon anlaşmaları farklı zaman dilimlerinde olabiliyor. İlçeden ilçeye değişiklik gösteren banka promosyon anlaşmaları yüz binlerce öğretmen tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Öğretmen promosyon ne kadar?

2022 yılında öğretmen banka maaş promosyonlarının 25 bin TL ile 30 bin TL arasında olması bekleniyor. Günümüz şartlarında bu rakamın altında banka maaş promosyonlarının düşük olduğu ifade ediliyor.

Ücretli öğretmen banka maaş promosyonu var mı?

Ücretli öğretmenler için banka maaş promosyonu ödemesi yapılmaz. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında maaş alır.