Piktes banka promosyonu 2022-2023 | PİKTES öğretmen banka maaş promosyonu güncellenecek mi? Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında görev alan personeller ve öğretmenler maaş banka promosyon güncellemesi yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Daha önce 3000 TL'yi 2 taksit olarak alan öğretmenler günümüz şartlarına göre banka promosyon güncellemesi yapılmasını talep ediyor.

Piktes banka promosyonu 2022-2023 | PİKTES öğretmen banka maaş promosyonu güncellenecek mi? sorularu PİKTES projesined görevli binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda PİKTES banka maaş promosyon anlaşması 3000 TL olarak açıklanmıştı. Piktes banka promosyonları 2 taksit olarak ödeniyordu. Günümüzde banka maaş promosyonları güncellenirken Piktes personelleri de banka promosyon anlaşmasının yenilenmesini talep ediyor.

Piktes banka promosyonu 2022-2023 ne kadar?

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında görev yapan peroneller banka promosyonunun yetersiz kaldığı görüşünde. Öğretmenler ve peronelleri banka promosyon güncellemesi talep ediyor. Daha önce 3000 TL'yi 2 taksit olarak alan öğretmenler bu miktarın günümüz şartlarında geçerli olmadığı görüşünde.

PİKTES öğretmen banka maaş promosyonu güncellenecek mi?

PİKTES projesinde görev alan binlerce personel gibi öğretmenler de banka promosyon güncellemesi talep ediyor. Promosyon ihalelerinde peş peşe güncelleme haberleri PİKTES personellerini de heyecanlandırdı. PİKTES bannka promosyon güncellemesine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PİKTES nedir?

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)”, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır. 03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edecektir.