Eylül seminer ÖBA video izleme zorunlu mu? 1-2 Eylül öğretmen semineri online var mı? 1 Eylül, 2 Eylül ÖBA video izleme var mı? 1-2 Eylül'de seminer uzaktan mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen mesleki çalışma kapsamında okullarda olacak. Öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken MEB'den beklenen açıklama geldi. Öğretmen Eylül ayı seminerleri 1-9 Eylül'de ÖBA üzerinden de video izlenerek yapılabilecek.

Eylül seminer ÖBA video izleme zorunlu mu? 1-2 Eylül öğretmen semineri online var mı? 1 Eylül, 2 Eylül ÖBA video izleme var mı? 1-2 Eylül'de seminer uzaktan mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen mesleki çalışma kapsamında okullarda olacak. Öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken MEB'den beklenen açıklama geldi. Öğretmen Eylül ayı seminerleri 1-9 Eylül'de ÖBA üzerinden de video izlenerek yapılabilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlarken öğretmenler de tatillerini sonlandırmaya başladı. Öğretmenler Eylül semineri kapsamında okullara öğrencilerden bir hafta erken başlayacak. Öğretmen seminerlerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken konuya ilişkin MEB'den gelen açıklama kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Eylül seminer ÖBA video izleme zorunlu mu?

Öğretmen seminerleri bu sene yüz yüze olacak. Seminerler normal şartlarda 1-9 Eylül tarihleri arasında yapılması bekleniyordu ancak 1-2 Eylül'de öğretmenler idari izinli sayıldı. Öğretmen Eylül semineri 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Ayrıca ÖBA üzerinden 1-9 Eylül tarihleri arasında seminer videoları da öğretmenlerin erişimine açılacak. 1-9 Eylül öğretmen ÖBA seminer videolarını izleme zorunlu değil, isteğe bağlıdır.

1-2 Eylül öğretmen semineri online var mı?

Öğretmenler 1-2 Eylül'de idari izinli sayıldı. Dolayısıyla okulda seminerler 5-9 Eylül'de başlayacak. Öğretmenler isterlerse 1-9 Eylül tarihleri arasında ÖBA üzerinden seminer videolarını izleyebilirler.

1 Eylül, 2 Eylül ÖBA video izleme var mı?

Öğretmen seminerleri okullarda yüz yüze olacak şekilde 5 Eylül'de başlayacak. Seminer döneminde 1-2 Eylül'de de ÖBA üzerinden eğitim videoları izlenebilir.

1-2 Eylül'de seminer uzaktan mı?

Öğretmen seminerleri bu sene okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılacak. Bunun yanında öğretmen seminerleri eğitimleri ile ilgili videolar ÖBA üzerinden de erişime açılacak. Öğretmenlerin ÖBA videolarını izlemesi zorunlu değil, isteğe bağlıdır.