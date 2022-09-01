Öğretmen semineri 5 Eylül'de mi başlıyor? Eylül semineri zorunlu mu? Seminere katılmak zorunlu mu? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından soruluyor. Milyonlarca öğrenci ile birlikte yaz tatiline çıkan öğretmenlerin tatili bitti. Öğretmenler seminer için tatil dönüşü planlarını yapmaya başladı. Seminerlere katılmanın zorunlu olup olmadığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Öğretmen semineri 5 Eylül'de mi başlıyor? Eylül semineri zorunlu mu? Seminere katılmak zorunlu mu? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından soruluyor. Milyonlarca öğrenci ile birlikte yaz tatiline çıkan öğretmenlerin tatili bitti. Öğretmenler seminer için tatil dönüşü planlarını yapmaya başladı. Seminerlere katılmanın zorunlu olup olmadığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

MEB bünyesinde görevli olan 1.2 milyon öğretmen eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci ile birlikte yaz tatiline girdi. Haziran ayında başlayan tatil Eylül ayında sona erdi. Öğrencilerden bir hafta okula erken başlayacak olan öğretmenler okulda mesleki çalışmalara katılacak. Eylül ayı seminerlerinin ne zaman başlauyacağı konusu kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ederken MEB'den gelen açıklama tüm öğretmenleri sevindirdi.

Öğretmen semineri 5 Eylül'de mi başlıyor?

Öğretmen seminerlerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde 1 Eylül'de başlayacağı tahmin ediliyordu. Ancak son yapılan açıklamada seminerlerin 5 Eylül'de başlayacağı ve 1-2 Eylül'de öğretmenlerin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Eylül semineri zorunlu mu?

Okullarda Eylül ayında yapılan seminerlere katılım zorunludur. Seminere mazeretsiz katılmamak bazı cezai yaptırmlara neden olabilir. Mazereti olanlar bunu okul yönetimine bildirdikleri durumda seminerlere katılmayabilirler.

Eylül ayı seminere katılmak zorunlu mu?

Öğretmenlerin 5-9 Eylül tarihleri arasında yapacağı mesleki çalışamalara katılım zorunludur.

Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.