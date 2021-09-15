Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021'de hayata geçirilen online dizi ve film platformu Exxen, iddialı bir hamle ile spor dünyasına giriş yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları ve Konferans Ligi 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. ExxenSpor ile takımlarının Avrupa maçlarını izlemek isteyenler Exxen'de tek maç üyelik var mı? ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı? sorularına yanıt arıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021'de hayata geçirilen online dizi ve film platformu Exxen, iddialı bir hamle ile spor dünyasına giriş yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları ve Konferans Ligi 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. ExxenSpor ile takımlarının Avrupa maçlarını izlemek isteyenler Exxen'de tek maç üyelik var mı? ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı? sorularına yanıt arıyor.

Temsilcilerimiz Avrupa arenasındaki maçlarına çıkmak üzere. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sene seyircisiz olan maçlar bu sene seyircili olarak oynanacak. Bu heyecanlı maçları televizyondan izlemek isteyen taraftarlar maçların hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Exxen yaptığı sürpriz bir hamle ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını satın aldı. Beşikta, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek isteyenler tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığını sorguluyor. Peki Exxen'de tek maç üyelik var mı? ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı?

Exxen'de tek maç üyelik var mı?

Exxen'in Avrupa maçlarında tek maç üyelik sistemi henüz bulunmuyor. ExxenSpor'a üye olmak isteyenlere aylık ve yıllık abonelik seçeneği sunuluyor. Takımlarının tek maçını izlemek isteyenler aylık bonelik yapabilirler.

ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı?

ExxenSpor'da tek maç abonelik bulunmuyor. Tek maç satınalma yerine aylık üyelik yapabilirsiniz.

ExxenSpor reklamlı aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor reklamsız aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

ExxenSpor Şampiyonlar Ligi paketi ve Avrupa Ligi paketi ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

Exxen nedir?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.