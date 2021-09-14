ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kurduğu Exxen platformu ile dijital içerik pazarına adım attı. Bir çok başarılı projeye imza atan Exxen şimdi de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını, UEFA Avrupa Ligi maçlarını ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayacak. Dev maçları izlemek isteyenler Exxen Spor nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte ExxenSpor üyelik ücreti ve izleme yöntemleri...

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır? ExxenSpor Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kurduğu Exxen platformu ile dijital içerik pazarına adım attı. Bir çok başarılı projeye imza atan Exxen şimdi de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını, UEFA Avrupa Ligi maçlarını ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayacak. Dev maçları izlemek isteyenler Exxen Spor nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte ExxenSpor üyelik ücreti ve izleme yöntemleri...

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Arupa Ligi ve Konferans ligi maçlarını izlemek isteyen spor severler SMS ile ExxenSpor'a nasıl üye olunur sorusuna yanıt arıyor. ExxenSpor 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. ExxenSpor'a üye olmanın birden fazla yolu var. Bunlardan en basiti SMS yolu ile üye olmak. İşte ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır? sorusunun yanıtı;

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen Reklamlı Üyelik için Aylık 12.90 TL,

Exxen Reklamsız Üyelik için Aylık 22.90 TL olarak,

ExxenSpor mobilde izlenir mi?

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.