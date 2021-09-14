Exxen 7 gün ücretsiz üyelik Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izlenir mi? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ücretli online dizi ve film platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Takımlarının Avrupa'da maçlarını izlemek isteyenler exxen 7 günlük deneme üyeliğinde Şampiyonlar Ligi maçlarının ve UEFA Avrupa Kupası maçları izlenir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Exxen 7 günlük ücretsiz deneme üyeliğinde Şampiyonlar Ligi izlenir mi?

Exxen 7 gün ücretsiz üyelik Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izlenir mi? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ücretli online dizi ve film platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Takımlarının Avrupa'da maçlarını izlemek isteyenler exxen 7 günlük deneme üyeliğinde Şampiyonlar Ligi maçlarının ve UEFA Avrupa Kupası maçları izlenir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Exxen 7 günlük ücretsiz deneme üyeliğinde Şampiyonlar Ligi izlenir mi?

1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı'nın sagibi olduğuı dijital film ve dizi platformu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. Takımlarının AVrupa maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e üye olmak zorunda. Ancak Exxen'in ücretsiz deme süresi içine Arupa maçlarının izlenip izlenemeyeceği vatandaşların kafasını kurcaladı. Ücretsiz abonelikte vatandaşlar 7 gün boyunca diledikleri içerikleri sınırsız şekilde izleyebiliyordu. Peki bu durum UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında geçerli mi?

Exxen 7 gün ücretsiz üyelik Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçları izlenir mi?

Exxen ücretsiz abonelikte sadece dizi ve filmler izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar Exxen'e üye olmak zorunda. Exxen üyelik fiyatlarını aşağıda sizlerle paylaşacağız...

Exxen'de Avrupa maçları (Şampiyonlar Liği,Avruoa Ligi, Konferans Ligi) nasıl izlenir?

Takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca kişi Exxen'de maçların nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Exxen'de Avruoa maçlarını izleyebilmek için ExxenSpor üysi olmanız gerekiyor. İşte Exxen'de maç ilzmek için yapılması gerekenler;

1- Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın.

2- "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun.

3- Açılan sayfada arşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

4- Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

5- Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.

ExxenSpor fiyatları ne kadar?

-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen nedir?

Exxen, Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur.

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklere erişim için üyelik ücreti aylık 9.90 TL, reklamsız içerik için aylık 19.90 TL olarak belirlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.