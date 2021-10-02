Evde tatlı patates yetiştirebilirsiniz

Anavatanı Orta Amerika olan, yumruları yenen, nişastalı ve tatlı bitki türü olan tatlı patates, görüntüsüyle ve tadıyla bildiğimiz patateslerden ayrılıyor. Peki tatlı patates nedir? Vücuda faydaları nelerdir? Evde nasıl yetiştirilir? Gelin birlikte gözatalım...



Kahkahaçiçeğigiller familyasından, anavatanı Orta Amerika olan tatlı patates adı gibi tatlıdır. Botanik dünyasında 'ipomoea batatas' olarak tanınır. Ana vatanı Orta Amerika olmasına rağmen ihtiyaç duyduğu yetiştirme koşulları sağlanırsa tatlı patates ülkemizde de yetiştirilebilir.

Tatlı patates nasıl tüketiliyor?

Tatlı patatesi suda veya buharda haşlayarak, kızartarak, közde veya fırında pişirebilirsiniz. Çorbalara, garnitürlere, salatalara lezzet katan tatlı patates atıştırmalık olarak da tüketilebilir.

Tatlı patatesin vücudumuza faydaları neler?

Tatlı patates içerisinde A, C, B ve B6 vitaminlerini, fosfor, bakır, manganez ve potasyum minerallerini barındırır. Liften zengindir. Tükettiğimiz patateslere göre daha sağlıklı bir karbonhidrattır. Glisemik indeksi düşüktür ve bu sayede uzun süre tok tutar. Kilo vermeye fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp krizi riskini düşürür. Karaciğeri yağlanmaktan korur. Prostat ve cilt kanserinden korur. Kolesterolü düşürür. Sindirim sisteminin çalışmasına olumlu katkıları vardır.

Tatlı patates evde yetiştirilebilir mi?

Tatlı patates yetiştirmek için güvenilir bir yerden tatlı patates fidesi satın almalı veya evinizdeki tatlı patatesi filizlendirmelisiniz. Tatlı patatesi filizlendirmek için güzelce yıkayın. Bir bardağın yarısını su doldurun. Tatlı patateslerinizi patatesin yarısı suyun içerisinde kalacak şekilde yerleştirin. Filizlenen tatlı patatesin boyunun 20 santim kadar olmasını bekleyin. Daha sonra filizi yumrudan ayırıp saksıya alabilirsiniz. Tatlı patatesi ekeceğiniz toprak organik maddelerden zengin olmalıdır. Ayrıca çok kil veya çok kum içermemelidir.

Fideleri toprağa ekerken çok dikkatli olmalısınız. Toprak ılık olmalı ve saksı güneş görmelidir. Doğru ekim zamanı ilkbahardır. Hasat zamanı ise sonbahar. Fideyi ektikten sonra köklerine zarar gelmeyecek şekilde toprağa bastırmalısınız.

Ektikten sonra can suyunu vermeyi ihmal etmemelisiniz. Toprak sürekli nemli olmalıdır. Sulama sıklığını ve zamanını buna göre ayarlamalısınız.

Tatlı patatesin hasada hazır olduğunu anlamak için yapraklarına bakmalısınız. Yaprakları sararmaya başlayan tatlı patates hasada hazırdır. Hasadı dikkatli bir şekilde yapmalı, patatesleri topraktan nazikçe ayırmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.