Evde kumkuat yetiştirmek istiyorsanız...

Turunçgil ailesinin en ufağı olan ve kumkuat insan sağlığına çok faydalı bir meyvedir. Balkonunuzda, pencere kenarlarında saksıda bir şeyler yetiştirmeye meraklıysanız mutlaka kumkuat yetiştirmeyi de denemelisiniz. Peki kumkuat nasıl yetiştirilir? Sizler için araştırdık...



Kunkuat, kamkat, süs mandalinası, altın portakal gibi isimlerle de tanınan kumkuat turunçgil ailesinin en ufak meyvesidir. Bergamota benzer bir kokusu olan kumkuat çok estetik bir görüntüye sahiptir.

Evinizde saksılarda bitkiler yetiştirmeye meraklıysanız kumkuata da mutlaka bir şans vermelisiniz. Görüntüsüyle insanı cezbeden kumkuat ağacını nasıl yetiştireceğinize gelin birlikte bakalım...

İşe öncelikle kumkuat tohumu veya kumkuat fidanı temin ederek başlamanız gerekir. Kumkuat tohumunu veya fidanını çiçekçilerden, yapı marketlerden, semt pazarlarından temin edebilirsiniz.

Kumkuatı çekirdekten yetiştirmeyi düşünüyorsanız bir buçuk, iki yıl gibi bir süreyi göze almalısınız. Hızlı bir sonuç elde etmek istiyorsanız fidan satın almak sizin için daha doğru olacaktır.

Kumkuat yetiştirmek için uygun bir saksıya, uygun bir toprağa ve sağlıklı bir fidana ihtiyacınız olacak. Güvenilir bir yerden temin ettiğiniz kumkuat fidanı için organik toprağa ihtiyacınız olacak.

Kumkuat için uygun saksı tabanında delikler olan kalın toprak saksılardır. Çünkü kumkuat gün ışığını sever fakat köklerinin de sıcaktan yanmaktan korunması gerekir. Aksi takdirde kumkuat büyüyüp gelişemeyecektir.

Kumkuat fidanını ekerken kendi üzerindeki toprağını ve temin ettiğiniz organik toprağı eklemeniz gerekir. Kendi toprağının yüzde 75, torfun (organik toprak) da yüz 25 oranlarında olması verimli bir sonuç almanız için önemlidir.

Kumkuatın bakımı oldukça özen ister. Ektiğiniz kumkuat turunçgiller ailesinden olduğu için sıcağa ve gün ışığına ihtiyaç duyacaktır. Onu doğrudan güneş alan bir yere değil falan güneş alan bir yere koymanız verimli bir sonuç için önemlidir. Ara ara saksıyı çevirerek her yerinin güneş almasını da ihmal etmemeniz gerekir. Kumkuatın bulunduğu alan -4 derecenin altına inmemelidir. Çünkü kumkuat sıcağı sever. Kış aylarında ise kumkuatın bulunduğu alan 12 derecenin altına düşmemelidir.

Kumkuat dört mevsim boyunca yeşil kalır. Kumkuatı yaz aylarında daha çok kış aylarında ise daha az sulamanız gerekecektir. Kumkuatı haftada en az iki defa sulamalı, kış aylarında ise haftada bir defa sulamalısınız. Sulama işlemi sırasında kumkuatın yapraklarına su gelmemelidir. Suyu sadece toprağa dökerek ve hep aynı miktarda suyla gerçekleştirmelisiniz.

Kumkuat meyvesi temmuz ve ağustos aylarında çiçek açacaktır. Sohbahar gelince ise meyve vermeye başlar. Kumkuat meyvesini uzun süre dalında bırakmamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde kumkuatın yaprakları dökülecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.