Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatı 2022 | Büyükbaş (dana) küçükbaş kg alım fiyatı ne kadar? Satılmayan kurbanlar ne kadara alınacak? 2022 Kurban bayramında kurban pazarlarında satılmayan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu bu sene de satın alacak. Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınacak.

2022 Kurban bayramında ülkemizde milyonlarca Müslüman Kurban kesim ibadetini yerine getridi. Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkların alımı için ise Et ve Süt Kurumu devreye girdi.

Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatı 2022

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır. Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır." denildi.

Büyükbaş (dana) küçükbaş kg alım fiyatı ne kadar?

1. kalite dana 94 TL/Kg, 2. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg'dir.

Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg'dir.

Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır.

Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabilecektir.

Başvurular 13-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu (kısa adı: E.S.K.), merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır.

