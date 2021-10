Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında, nereli?

Son günlerde hakkında skandal iddialar ile gündeme gelen Erkan Özerman'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar ile Erkan Özerman hakkında taciz iddiasında bulunmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Erkan Özerman kimdir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki Erkan Özerman kaç yaşında, nereli?

Son günlerde hakkında skandal iddialar ile gündeme gelen Erkan Özerman'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar ile Erkan Özerman hakkında taciz iddiasında bulunmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Erkan Özerman kimdir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki Erkan Özerman kaç yaşında, nereli?

34. Best Model Türkiye yarışmandaki bazı adaylar taciz iddialarında bulundu. Adaylar "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar aldıklarını söyledi. Bu haberleri yalanlayan Özerman, "Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor" dedi. Daha sonra katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar ile de tepkilerin hedefi oldu. Özerman katıldığı TV programında şöyle konuştu: "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki gördü.

Erkan Özerman kimdir?

Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Erkan Özerman 2021 itibari ile 83 yaşındadır. Erkan Özerman hakkında son günlerde Best Model yarışmcılarına taciz iddiaları gündeme geldi. Bazı yarışmacılar Erkan Özerman'ın kendisine masaj yaptırmasını istediğini söyledi.

Erkan Özerman Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Erkan Özerman Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi'nde Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.