Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan personel alımı sınav duyurusu

Unvan Öğrenim Dalları KPSS Puan Türü Asgari Puan Kontenjan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Mütercim Tercüman a)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji (İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından mezun olmak,



b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE) (YDS)'den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak

KPSSP3 75 2 10

Mühendis Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP3 75 9 45

Mühendis Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP3 75 8 40

Kütüphaneci Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP3 75 1 5

Çözümleyici Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.



KPSSP3 75 2 10

Yönetim Görevlisi İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletme-Muhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP93 75 12 60

Yönetim Görevlisi Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP93 75 2 10

İletişim Görevlisi Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP93 75 5 25

Şoför a) Önlisans mezunu olmak,



b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,

KPSSP93 75 4 20

Teknisyen Ortaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden mezun olmak

KPSSP94 75 2 10