Bayern Münih, Juventus ve Dortmund gibi önemli takımlarda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edildi. Emre Can'ın Galatasaray transfer haberlerindeki yerinin ardından oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Peki Emre Can kimdir, kaç yaşındadır?

Orta sahada takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin Emre Can'ın transferi ile ilgilenmeye başladığı iddia edildi. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncu, son olarak Dortmund formasını terletti. Hayranları heyecanlandıran bu gelişme, Emre Can hakkında bilgi arayışına yol açtı. Peki, Emre Can kimdir? Emre Can hangi takımlarda oynadı? İşte Emre Can'ın kariyeri...

Emre Can kimdir?

Emre Can, 12 Ocak 1994 tarihinde Frankfurt Almanya da dünyaya gözlerini açtı. Orta saha mevkiinde oynayan 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Can, Türk asıllı Alman milli futbolcudur. kariyerine 2006 yılında Blau-Gelb altyapısında başladı. Emre Can arından önce E. Frankfurt'un alt yapısına transfer olan Can, sırasıyla Bayern Münih U17, U19, A2 ve A takımı formalarını giydi.

2013 yılında Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e transfer olan Can 2014 yılın da ise Liverpool'un yolunu tuttu. 4 yıllık Liverpool kariyerinin ardından 2018'de Juventus'a transfer olan Emre Can daha sonra Dortmund ve Juventus arasında git gel yaptı. Oyuncu son olarak Budesliga'nın önemli takımlarından Dortmund'un formasını giydi. Şimdilerde ise Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyunculardan biri oldu.

2016-17 sezonunda 32 maçta beş gol kaydederek en golcü sezonunu geçirdi. 1 Mayıs 2017 tarihinde FC Watford'ı 1-0 yendikleri maçta attığı gol, önce ayın golü, daha sonra da BBC tarafından sezonun golü seçildi.

Emre Can hangi takımlarda oynadı?

Blau Gelb Frankfurt (2000 - 2006)

Eintracht Frankfurt ( 2006 - 2009)

Bayern Münih (2009 - 2011) .