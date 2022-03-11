Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek şarkıları hangileri? Genç şarkıcı Emir Can İğrek verdiği konserlerle sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor. Genç şarkıcı Samsun'da verdiği konsere hayranlarının ilgisi oldukça fazlaydı. Dondurucu havaya rağmen binlerce kişi konsere girebilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Şarkıları dilden dile dolaşan Emir Can İğrek'in kim olduğu ve nereli olduğu da araştırılmaya başlandı.

Genç şarkıcı Emir Can İğrek'in kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Sık sık konser veren Emir Can İğrek son olarak Samsun'da hayranları ile buluştu. Sondurucu hvaya rapmen Emir Can İğrek'in konserinde yer almak isteyen hayranları yüzlerce metre uzunluktaki kuyrukta dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Emir Can İğrek kimdir?

Emir Can İğrek şarkıcı ve söz yazarıdır. Pek çok şarkısı bulunan Emir Can İğrek son zamanlarda sıkça gündeme gelmeye başladı.

2 Nisan 1993 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen Emir Can İğrek ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Müziğe küçük yaşlarda merak salan Emir Can İğrek Tekirdağ'da küçük sahne grupları ile müziğe başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde eğitim gören Emir Can İğrek aldığı sürpriz bir kararla bu eğitimi son sınıfta yarıda bıraktı.

Ardından Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı ve 4 yıl Nazım Hikmet Akademi Korosu'nda tenor olarak koristlik yaptı.

2018 yılında "Ağır Roman" adlı albümünü çıkardı. Sesini duyuran Emir Can İğrek 2019'da Nalan adlı şarkısıyla çıkış yakaladı.

Birçok şarkıcıya beste veren Emir Can İğrek'in konserlerinde binlerce kişiye müzik keyfi yaşatıyor.

2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü.

Yeni parçalarının hazırlıklarına Kadıköy'deki stüdyosunda devam ediyor.

Emir Can İğrek Albümleri

Ağır Roman (2018)

Emir Can İğrek Tekilleri

Müzik Kutusu (2015)

Gönül Davası (2017)

Aç Bağrını (2018)

Defoluyorum (2019)

Gömleğimin Cebi (2019)

Dönsen Bile (2019)

Nevale (2019)

Nalan (2019)

Silahım Yok (2019)

Sapa (2020)

Meydan (2020)

Darbe (Patron ile, 2020)

Saman Sarısı (2020)

Akşamcı (2020)

Tenha (2020)

Dargın (Zeynep Bastık ile, 2020)

Bıraktım Şaşırmayı (2021)

Zemin (2021)

Memur (2021)

Çiftetelli (2021)

Kor (2021)

İntihaşk (2021)

Gurbete Kaçacağım (Yeni Türkü Zamansız) (2022) .