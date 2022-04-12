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TIMETURK / GENEL / Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan Bayramı-Kurban Bayramı) emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bugün kabine toplanacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında. 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerine 1700 TL ve 2000 TL arasında zam yapılma olasılığı oldukça yüksek.

58 Dakika Önce
2022-04-12 10:17:14
Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan Bayramı-Kurban Bayramı) emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bugün kabine toplanacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında. 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerine 1700 TL ve 2000 TL arasında zam yapılma olasılığı oldukça yüksek.

Milyonlarca emekli geçtiğimiz senelerde başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması ile bayramlarda rahat bir nefes almıştı. Ancak son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon emekli bayram ikramiyelerinin yetersiz kalmasına neden oldu. Alım gücü günden güne düşen emekliler bayram ikramiyelerine iyi bir zam yapılmasını bekliyor. Kabine Toplantısı sonrası halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları emekliler tarafından dört gözle bekleniyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek?

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak başladı. Emeklilerin bayramda rahat bir nefes alabilmesi için hayata geçirilen uygulamada geçtiğimiz sene zam yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyeleri en son 1100 TL olarak emekli hesaplarına yatırılıyordu. Bayram ikramiyelerine 2022 yılında zam yapılması gündemde. Ancak henüz zam oranı belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı açıklama ile emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu?

Emekli ikramiyelerinde yapılacak artışlar konuşulmaya başlandı. Emekliler ikramiyelerine en az 2000 TL civarında bir artış bekliyor. Kulislerde de emekli bayram ikramiyesinin 2000 TL olabileceği ihtimalleri var. Böyle olursa emeklilere 1 yılda toplam 4000 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak?

Konuşulan iddialara göre emekli bayram ikramiyelerinin 1500 TL ve 1700 TL'ye kadar çıkabielceği belirtiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2022 ylında Ramazan bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Milyonlarca emeklinin hesabına byram ikramiyelerinin 25-30 Nisan arasında yatması bekleniyor.

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