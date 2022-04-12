Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? 2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak? 2022 Emekli ikramiyesi kaç TL oldu? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında emekli ikramiyelerine de zam yapılması gündeme geldi. Daha önce 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya çıkartılmıştı. 2022 emekli bayram ikramiyelerine ise büyük bir zam yapılması gündemde. Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? 2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak? 2022 Emekli ikramiyesi kaç TL oldu? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında emekli ikramiyelerine de zam yapılması gündeme geldi. Daha önce 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya çıkartılmıştı. 2022 emekli bayram ikramiyelerine ise büyük bir zam yapılması gündemde. Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri. Pazar ve markette ürünler ateş pahası... Geçim derdi çeken emeklilerin bayram ikramiyelerine de zam yapılması gündemde. Yıllar öncesinde 1000 TL olarak başlayan emekli bayram ikramiyeleri ödemesi yapılan son zamla birlikte 1100 TL'ye çıkmıştı. Ancak alım gücünün düşmesiyle 1100 TL'nin de bir değeri kalmadı. emekliler ikramiyelerin en az 2000 lira olmasını talep ediyor.

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek?

Cumhurbşkanı Erdoğan başkanlıoğında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini emekli ikramiyelerine yapılması planlanan zam konusu oluşturacak. Toplantı sonrasında açıklama yapacak olan Erdoğan gücel zam oranını duyurması bekleniyor. Emekliler artan hayat pahalılığı karşısında emekli bayram ikramiyelerine en az yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ediyor. Beklentile arasında emekli ikramiyelerinin 2000 TL olması da var.

2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak?

Geçtiğimiz yıllarda uygylamaya başlanan emekli bayram ikramiyesi milyonlarca emekliyi sevindirmişti. Emeklilere ilk olarak 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya çıkmıştı. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle 1100 TL'lik bayram ikramiyesine büyük bir zam yapılması bekleniyor. Konuşulan iddialara göre emekli bayram ikramiyelerinin 1500 TL ve 1750 TL'ye kadar çıkabielceği belirtiliyor.

"Meclis'te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis'te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı. .