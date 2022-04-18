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Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?
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TIMETURK / GENEL / Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu? Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon emeklilerin geçimini oldukça zorluyor. Emeklilere bayramda rahat bir nefes aldırmak isteyen hükümetten emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma başlatıldı. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den de flaş bir teklif geldi.

2 Saat Önce
2022-04-18 11:23:31
Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu? Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon emeklilerin geçimini oldukça zorluyor. Emeklilere bayramda rahat bir nefes aldırmak isteyen hükümetten emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma başlatıldı. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den de flaş bir teklif geldi.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emekli bayram ikramiyelerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyonun altında kaldığını belirten Kazım Ergün hayat pahalılığı ile mücadele eden emeklilerin rahat bir nefes alabilmesi için ikramiyelere iyi bir zam yapılmasını talep etti.

Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamasında "TÜED olarak, ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz." dedi. Ergün "Emeklilerimiz, 2018 yılında 1000 liralık ikramiyeyle birçok ihtiyacını giderebiliyordu. O dönem 1000 liralık ikramiyeyle emeklilerimiz, kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu. Bugün 1100 lira olan ikramiyeyle emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu. Ayrıca, 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyeleri bugün de aynı gösterge, yani en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenseydi 2 bin 500 liraya yükselirdi." dedi.

Bayram ikramiyesi kaç lira olacak?

emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerine 1700 TL ile 2000 TL arasında zam yapılması olasılığı oldukça yüksek.

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak başladı. Emeklilerin bayramda rahat bir nefes alabilmesi için hayata geçirilen uygulamada geçtiğimiz sene zam yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyeleri en son 1100 TL olarak emekli hesaplarına yatırılıyordu. Bayram ikramiyelerine 2022 yılında zam yapılması gündemde. Ancak henüz zam oranı belli olmadı. Emekliler ikramiyelerine en az 2000 TL civarında bir artış bekliyor. Kulislerde de emekli bayram ikramiyesinin 2000 TL olabileceği ihtimalleri var. Böyle olursa emeklilere 1 yılda toplam 4000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ayrıca iddialara göre emekli bayram ikramiyelerinin 1500 TL ve 1700 TL'ye kadar çıkabielceği belirtiliyor.

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