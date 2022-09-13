Ekarte ne demektir? Ekarte olmak ne anlama gelir? Tıp dilinde ekarte ne demek? TDK üzerinden en sık araştırılan kelimeler arasında 'ekarte' bulunuyor. Kelimenin anlamını ve detaylarını sizler için derledik.

Ekarte ne demektir? Ekarte olmak ne anlama gelir? Tıp dilinde ekarte ne demek? TDK üzerinden en sık araştırılan kelimeler arasında 'ekarte' bulunuyor. Kelimenin anlamını ve detaylarını sizler için derledik.

Ekarte ne demektir?

1) Başarılı bir hamle yaparak rakibini geçmek.

2) Ücra ya da tenha yer.

3) Önlemek.

Ekarte olmak ne anlama gelir?

Ekarte de dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Ekarte olmak; Rakibini saf dışı bırakmak veya rakibiyle arasındaki mesafeyi açmak, ekarte etmek manasında kullanılır.

Tıp dilinde ekarte ne demek?

Tıpta ekarte, yukarıdaki anlamları gibi kullanılmaz. Tıp dilinde kullanılan ekarte, bir uzvu ya da dokuyu cerrahi işlem sırasında devre dışı bırakmak demektir.