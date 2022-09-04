Mutasavvıf ne demek? Mutasavvıf kimlere denir, neden denir? Mutasavvıf anlamı

Mutasavvıf ne demek? Mutasavvıf kimlere denir, neden denir? İnternet üzerinde en sık araştırılan kelimeler arasında mutasavvıf yer alıyor. Peki bu kelime nasıl kullanılır ve neden araştırılıyor? Mutasavvıf anlamı ve detayları!

Mutasavvıf kimlere denir, neden denir? İnternet üzerinde en sık araştırılan kelimeler arasında mutasavvıf yer alıyor. Peki bu kelime nasıl kullanılır ve neden araştırılıyor? Mutasavvıf anlamı ve detayları!

Mutasavvıf ne demek?

Mutasavvıf (Arapça: متصوف), tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir.

Tasavvuf yolunun saygın isimlerinden Abdülkadir Geylani mutasavvıfı "Rabbi için her türlü bağ ve her endişeden sıyrılıp Allah'tan başkasına tapınmayı ve O'nun emirlerinden başkasına uymayı terk ederek, Hakk'tan gayriye yönelmekten ve meşgul olmaktan kalbini kurtarıp ihlâsla Hakk'a ibâdet eden kişi" olarak tanımlamıştır.

Kimlre utasavvıftır?

Türk tasavvuf tarihinde mutasavvıf denildiğinde ilk akla gelenler; Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlânâ Celaleddin Rumi, Şeyh Bedreddin, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli gibi İslam büyükleridir.