Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak? Öğretmen ek zam ve maaş farkı ne kadar? Ek zam, maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen ek ders ve maaş farkı 31 Ocak'ta mı yatacak? Milyonlarca memurun 2022 yılı maaş zammı ek zam oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Tüm memurlar gibi öğretmenler de 2022 yılı Ocak ayında maaşlarını zamlı olarak aldı. Ancak yüzde 2,5'luk ek zam maaşlara yansımadı. Ek zammın ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Ek zam ile maaş farkının aynı gün hesaplara yatacağı öğrenildi. Peki öğretmen, polis hemşire, memur ek zam ve maaş farkı ne kadar, kaç lira olacak?

Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak? Öğretmen ek zam ve maaş farkı ne kadar? Ek zam, maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen ek ders ve maaş farkı 31 Ocak'ta mı yatacak? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında önce asgari ücrete yapılan zam oranı belli oldu. Yüzde 50 oranında asgari ücret zammının ardından memurlara da ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Enflasyon farkının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak memurlara 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 2,5 oranında ek zam verileceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklaması ile memurların 2022 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı yüzde 30.5 oldu. İlk maaşlarını alan memurlar ek zam oranının maaşlara yansımadığını gördü ve ek zamların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de yüzde 2,5'luk ek zammın hesaplara ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak?

Alınan bilgilere göre memur maaşlarına yansımayan yüzde 2,5'luk ek zam ile maaş farklarının aynı zamanda hesaplara yatması bekleniyor. Aynı gün hem ek zam hem de maaş farkı alacak olan memurlar hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor.

Öğretmen ek zam ve maaş farkı ne kadar?

Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 700 ile 900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ek zamla maaş farkının birlikte aynı gün hesaplara yatması bekleniyor. Ortalama olarak 800 ile 100 TL arasında öğretmenlere ödeme yapılması bekleniyor.

Öğretmen ek ders ve maaş farkı 31 Ocak'ta mı yatacak?

Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor. Ocak ayının son günü olan 31 Ocak'ta öğretmen ek zam ve maaş farkları yatırılabilir.

Ek zam ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonlarına doğru yada Şubat ayının başlarında öğretmenlerin hesaplarına yatması bekleniyor. Maaş zammından kaynaklı 14 günlük fark ödemesinin miktarı, ilgili memurun emekli sandığına tabi bir göreve giriş tarihine göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

Öğretmen maaş farkı ne kadar kaç lira?

MEB bünyesinde çalışan 1 milyona yakın öğretmenin maaş farkı alacağı bulunuyor. 14-15 günlük maaş farklarının kaç lira olduğu da pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. 2022 öğretmen maaş farklarının ek zam ile birlştirilerek ödenmesi bekleniyor. Böyle olunca da 800 ile 1000 lira arasında bir ödemenin öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.