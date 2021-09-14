Ejderhalar gerçek mi? Ejderhalar yaşamış mı?

Bir çok efsaneye, romana, çizgi filme ve oyunlara konu olan ejderhaların bir dönem yaşayıp yaşamadığı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Ejderhaların hayal ürünü bir varlık olduğu düşünülür. Aslın ejderhalar milyonlarca yıl önce yaşayıp nesli tükenen uçan dev yırtıcı kuşlardan esinlenilmiş olabilir. Şili'de yapılan bir kazı çalışmasında bilim insanları uçan ejderha olarak aldandırılan e 160 milyon yıl önce yaşamış pterosaur fosili buldu.

Bir çok efsaneye, romana, çizgi filme ve oyunlara konu olan ejderhaların bir dönem yaşayıp yaşamadığı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Ejderhaların hayal ürünü bir varlık olduğu düşünülür. Aslın ejderhalar milyonlarca yıl önce yaşayıp nesli tükenen uçan dev yırtıcı kuşlardan esinlenilmiş olabilir. Şili'de yapılan bir kazı çalışmasında bilim insanları uçan ejderha olarak aldandırılan e 160 milyon yıl önce yaşamış pterosaur fosili buldu.

Ejderhalar gerçek mi?

Şili'de kazı çalışması yapan bilim insanları 160 milyon yıl önce yaşamış uçan ejderha olarak aldandırılan bir grup pterosaura ait kalıntılar buldu. Fosil uzun bir kuyruğu, kanatları ve keskin, dışa dönük dişleri olan Jura dönemi sürüngeninin bölgede yaşadığına dair bulunan ilk kanıt oldu. Şili Üniversitesi'ne göre, fosil Rhamphorhynchinae alt ailesinin bir parçası. Keşif hayvanların dağılımının geniş olduğunu gösterdi.

Kalıntıların araştırılmasına öncülük eden Jhonatan Alarcon, bu gruptaki keşiflerin genellikle Avrupa'dan geldiğini ve Şili'de bulunan iskelet kalıntılarının bu gruptaki hayvanların dağılımının şimdiye kadar bilinenden daha geniş olduğunu gösterdiğini söyledi.

Keşif, dünyanın güneydeki kara kütlelerinin çoğunun Gondwana adı verilen bir süper kıtada birbirine bağlı olduğuna inanılan bir zamanda kuzey ve güney yarımküreler arasındaki yakın bağlara ve olası göçe işaret ediyor.

Şili'deki ilk dinazor fosilleri, Atacama Çölü Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi müdürü Osvaldo Rojas tarafından 2009 yılında Cerritos Bayos kasabasında keşfedilmişti. Kaynak: Independent

Ejderha nedir?

Ejderha, ejder olarak da bilinir, yarasa kanatlı, dikenli kuyruklu, derisi pullu, ağzından ateş saçan dev kertenkele ya da yılan biçimindeki efsanevi canavar. Tarih öncesinin ejderhayı andıran dev sürüngenleri hakkında hiç bilgi yokken bile bu yaratıkların varlığına inanılırdı. Yunancadaki δράκων (drákōn) sözcüğü başlangıçta her türlü büyük yılan için kullanılırdı.

Efsanevi bir yaratık olan ejderha (Türkçesi Evreğen) çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere, özelliklere sahip, kuvvetli ve büyük bir kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiş, tanımlanmıştır. Genellikle ağızlarından ateş çıkardıkları da söylenmektedir. Batı tasvirleri genellikle kanatlıyken, Doğu'daki tasvirlerde genellikle kanat bulunmaz. Ejderhalarınkine benzer özellikler içeren efsanevi yaratıklar neredeyse her kültürde mevcuttur. Hatta ejderha Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinin simgesidir. Ve çoğu zaman iki yüzlü düşmanları belirtmek için 2 başlı ejderha deyimi kullanılır.

Avrupa'da uğursuzluk getirdiklerine inanılır ; fakat uzak doğuda uğur ejderha ile bir tutulur. Çin'de on iki burçtan biri ejderhadır. Avrupa'da pek çok efsanede kötü karakterdir; fakat uzak doğuda ejderhaların sonsuz iyilik ve bilgelik getirdiklerine inanılır. Pek çok insan tarafından ejderhaların gerçekte yaşayıp yaşamadığı konusunda tartışmalar yapılmıştır, ve hala yapılmaktadır. Hatta ejderhalar hakkında belgeseller bile yapılmaktadır. Şüphesiz ki geçmişte bulunan(bazı istisnalar hariç)ve ejderha iskeleti sanılan iskeletler dinozor iskeletleridir. Efsanelere göre yumurtlarlar. Bazı mitlere göre yavrularına karşı şaşırtıcı derecede iyi anne olabilirler. Hazine biriktirirler ve onları korurlar. Dünyanın hemen her yerinde ejderha efsanelerine rastlamak mümkündür.

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