Ehliyet affı 2022 | Ehliyet affı çıkacak mı? Alkol, ceza puanı ehliyet affı olacak mı? Ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç ve bu araçları kullanan milyonlarca sürücü var. Sürücülerin ehliyetlerine bazı nedenlerden dolayı el konulabiliyor. Ehliyetlerine el konulan sürücüler ehliyet affının çıkmasını talep ediyordu. Sosyal medya platformlarında da organize olan binlerce kişi #EhliyetAffı etiketi ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki ceza puanı, alkol gibi nedenlerle ehliyetine el konulanlara ehliyet affı gelecek mi?

Ehliyet affı 2022 | Ehliyet affı çıkacak mı? Alkol, ceza puanı ehliyet affı olacak mı? Ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç ve bu araçları kullanan milyonlarca sürücü var. Sürücülerin ehliyetlerine bazı nedenlerden dolayı el konulabiliyor. Ehliyetlerine el konulan sürücüler ehliyet affının çıkmasını talep ediyordu. Sosyal medya platformlarında da organize olan binlerce kişi #EhliyetAffı etiketi ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Peki ceza puanı, alkol gibi nedenlerle ehliyetine el konulanlara ehliyet affı gelecek mi?

On binlerce kişi ehliyetine kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı binlerce kişinin ehliyetine el konulmuş durumda. Trafik kazası, alkollü araç kullanma, trafik kurallarına uymama ve ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulanlar ehliyet affı istiyor. Geçimlerini soförlük ile sağlayan binlerce kişi ehliyetlerine el konulduğu için ailelerini geçindiremez durumda geldi. 2022 yılında ehliyet affı isteyenler sosyal medayadan da binlerce paylaşım yapıyor.

Ehliyet affı 2022

Ehliyet affı zaman zaman pek çok kişi tarafından dile getiriliyor. Ehliyet süre affı ile binlerce kişi ehliuyetine yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor. TBMM gündemine de gelen ehliyet affının çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. Konuya ilişkin hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmedi. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ehliyet affına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi: 1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir.

Ehliyet affı çıkacak mı?

Sosyal medyada binlerce kişi ehliyet affı ile ilgili binlerce paylaşım yapyor. Sürücü belgesi affına dair yetkililerin henüz çalışması yok. Ancak konu zaman zaman Meclis gündemine taşınıyor. İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel ehliyet affını Meclis gündemine getirmişti. Erel ehliyet affına ilişkin şunları söylemişti: "1 milyondan fazla kişi ehliyet affı beklemektedir. Af bekleyenlerin büyük bir çoğunluğunu mesleği şoförlük olan vatandaşlarımız oluşturmaktadır ve bu vatandaşlarımızın tek geçim kaynakları ehliyetleridir. Meslekleri şoförlük olduğu için iş bulamamaktadırlar. Ehliyetini kaptıran insanların çoğunluğu, ekmek paralarını doğrudan veya dolaylı olarak ehliyetleri sayesinde kazanmaktadırlar. Bu vatandaşlarımız "Hatalarımızın farkındayız, bedelini ağır ödedik, işimizi kaybettik, mağduruz." şeklinde feryat etmektedirler. İnsan hayatına kastetmedikten sonra, yapmış oldukları hatalar sebebiyle ehliyetlerinin ellerinden alınması onları çaresiz bırakmaktadır. Ehliyetlerine el konulanlara bir kereye mahsus af getirilmesi mağduriyetlerine son verecektir. Yetkililerimizin mağdur olan vatandaşlarımızın serzenişlerine duyarsız kalmayacağını ümit ediyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum."

Sosyal medyadan binlerce #EhliyetAffı paylaşımı

Ehliyet affına ilişkin sosyal medyadan organize olan binlerce kişi seslerini paylaşımları ile duyurmak istiyor. İşte ehliyet affına ilişkin sosyal medayda yapılan paylaşımlardan bazıları;

"Devletimiz bir çok dezavantajlı grubu dikkate alarak merhamet eliyle af çubuğu uzatmıştır. Ehliyet affı artık bir merhamet meselesi değil eşitlik ilkesi ile bir adalet meselesi haline gelmiştir. Afta eşitlik hukukun temelindendir. 1 milyon insan #EhliyetAffı bekliyor."

"Herkez hata yapabilir bir anlık gaflet ile direksiyon başına geçtik ama çok şükür cana mala zarar vermedik dersimizi aldık para cezalarını ödedik ancak günümüz şartlarında araç kullanmadan ne çalışabiliyorsun nede sosyal hayatın oluyor ve bu ailemizi de etkiliyor. #EhliyetAffı"

"Hırsızlık yapılmadı, kimseye zarar verilmedi, cezamız neyse öderiz ancak ehliyet hayat zorunluluğudur. #ehliyetaffi"

"Geçim kaynağım şöförlük ve özellikle yaz aylarında daha fazla ihtiyacım var. Bayramdan önce ehliyetimize kavuşturursunuz inşallah #EhliyetAffi"

"Yaya gecidinde alkollü geçiş ihlali yapmayan,yaralama veya ölümlü kazaya karışmayan,daha önce aynı suçtan hiç ceza almamış veya adli sicili temiz ama,ehliyetine el konulan ve bugün mağdur durumda olan insanlar için, #EhliyetAffı bence adi suçluların affından çok daha masumdur!."

Ehliyete hangi nedenlerle el konulur?

Trafik kuralları hayati öneme sahip. Trafikte can ve mal güvenliği trafik kuralları ile sağlanıyor. Trafik kurallarına uymayan ve uymamaya devam eden sürücülere para cezası kesildiği gibi ehliyetine el koyma cezası da veriliyor. Peki ehliyete nasıl el konur?

100 ceza puanına ulaşmak

Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

Uyuşturucu kullanmış olmak

Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

Sağlık durumunun bozulması

Hız sınırının aşılması