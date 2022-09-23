Ehliyet affı 2022 | Ehliyet süre affı ne zaman? Alkol, ceza puanı ehliyet affı çıkacak mı? Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulmuş olan vatandaşlar devletten bu konu hakkında bir af düzenlemesi yapılmasını talep ediyor. Özellikler taşımacılık ve şoförlük mesleğini icra edenler ehliyetlerine el konulduğu için iş yapamaz ve ailelerine bakamaz duruma gelmiştir. 2022 ehliyet affı merakla beklenirken siyasilerden de peş peşe açıklamalar geliyor. İşte 2022-2023 ehliyet affı ile ilgili gelişmeler...

Ehliyet affı 2022 | Ehliyet süre affı ne zaman? Alkol, ceza puanı ehliyet affı çıkacak mı? Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulmuş olan vatandaşlar devletten bu konu hakkında bir af düzenlemesi yapılmasını talep ediyor. Özellikler taşımacılık ve şoförlük mesleğini icra edenler ehliyetlerine el konulduğu için iş yapamaz ve ailelerine bakamaz duruma gelmiştir. 2022 ehliyet affı merakla beklenirken siyasilerden de peş peşe açıklamalar geliyor. İşte 2022-2023 ehliyet affı ile ilgili gelişmeler...

Sosyal medyada zaman zaman ehliyet affı konusu gündeme geliyor. Ehliyetini, çeşitli nedenlerden dolayı el konulmuş binlerce kişi bir af çıkartılarak ehliyetlerine yeniden kavuşacakları günü sabırslızlıkla bekliyor. Ehliyet affının sosyolıjik açıdan da değerlendirilmesi gerekitini belirten bazı siyasiler ise ehliyetine el konulmuş olan vatandaşların mesleklerini yapamadıklarını ve evlerine ekmek götüremediklerine dikkat çekiyor. Peki 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak? Ehliyetler yeniden ne zaman alınacak?

Ehliyet affı 2022

Ceza puanı, alkollü araç kullanmak, kazaya karışmak ve diğer nedenlerden dolayı ehliyetlerine el konulan vatandaşlar yaptıkları yanlışın farkında ve kendilerine bir defaya mahsus af çıkartılmasını talep ediyor. 2022 ehliyet affı ile pek çok kişi yeniden direksiyon başına geçebilecek ve evine ekmek götürebilecek. Ehliyet affının çıkması konusunda zaman zaman sosyal medaydan da seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar hükümetten bir adım atımasını bekliyor.

Alkol, ceza puanı ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı konusu son zamanların en tartışılan konularından biri. Kimileri ehliyetlerine el konulan sürücülere af getirilmemesi düşüncesini taşırken kimileri ise bir defaya mahsus af getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Hükümetten ehliyet affına yönelik henüz bir çalışması bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde konuya dair çalışmaların başlatılması bekleniyor. 2022 yılında ehliyet affı binlerce kişi tarafından bekleniyor.

Ehliyet süre affı ne zaman?

Ehliyet affı konusunda henüz bir gelişme bulunmuyor. Ehliyet affı konusunu siyasiler zaman zaman TBMM'ye taşımıştır. Ceza puanından doayı ehliyetine el konulmuş olan kişilere af getirilmesi konusu dile getirilmişti. İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel ehliyet affını Meclis gündemine getirmişti. Erel ehliyet affına ilişkin şunları söylemişti: "1 milyondan fazla kişi ehliyet affı beklemektedir. Af bekleyenlerin büyük bir çoğunluğunu mesleği şoförlük olan vatandaşlarımız oluşturmaktadır ve bu vatandaşlarımızın tek geçim kaynakları ehliyetleridir. Meslekleri şoförlük olduğu için iş bulamamaktadırlar. Ehliyetini kaptıran insanların çoğunluğu, ekmek paralarını doğrudan veya dolaylı olarak ehliyetleri sayesinde kazanmaktadırlar. Bu vatandaşlarımız "Hatalarımızın farkındayız, bedelini ağır ödedik, işimizi kaybettik, mağduruz." şeklinde feryat etmektedirler. İnsan hayatına kastetmedikten sonra, yapmış oldukları hatalar sebebiyle ehliyetlerinin ellerinden alınması onları çaresiz bırakmaktadır. Ehliyetlerine el konulanlara bir kereye mahsus af getirilmesi mağduriyetlerine son verecektir. Yetkililerimizin mağdur olan vatandaşlarımızın serzenişlerine duyarsız kalmayacağını ümit ediyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum."

Ehliyete hangi nedenlerle el konulur?

Yasalar trafik kurallarına uymayı öngörüyor. Trafik kurallarına uymayan ve uymamaya devam eden sürücülere para cezası kesildiği gibi ehliyetine el koyma cezası da veriliyor. Aşaığdaki durumlarda ehliyete el koyma cezası uygulanabilir.

100 ceza puanına ulaşmak

Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

Uyuşturucu kullanmış olmak

Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

Sağlık durumunun bozulması

Hız sınırının aşılması

Alkollü araç kullanmak