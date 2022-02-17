Ehliyet affı olacak mı 2022? Ehliyet süre affı gelecek mi? Sürücü belgesi affı 2022

Sürücü belgesi affı 2022 | Ehliyet affı olacak mı 2022? Ehliyet süre affı gelecek mi? Sosyal medyada binlerce kişi 'Ehliyete SüreAffı' etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Seslerini duyurmak isteyenler konuyla ilgili ceza puanlarından dolayı yada kazaya karışmış şoförler ehliyet affı ile ehliyetlerine kavuşmayı talep ediyor.

Ehliyet affı olacak mı 2022? Ehliyet süre affı gelecek mi? Sosyal medyada binlerce kişi "Ehliyete SüreAffı" etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Seslerini duyurmak isteyenler konuyla ilgili ceza puanlarından dolayı yada kazaya karışmış şoförler ehliyet affı ile ehliyetlerine kavuşmayı talep ediyor.

Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı binlerce kişinin ehliyetine el konulmuş durumda. Ceza puanı ile ehliyetine el konulmuş olanlar ve sürücülükten ekmek kazanan vatandaşlar ehliyet affının g ündeme gelmesini talep ediyordu. Son olarak seslerini sosyal medyadan duyurmak isteyenler "Ehliyete SüreAffı" etiketi ile binlerce mesaj attı ve konuyla ilgili bir çalışma yapılmasını talep etti.

Ehliyet affı olacak mı 2022

2022 yılında ehliyet affına dair bir çalışma bulunmuyor. Ehliyet affını isteyen vatandaşlar sosyal medaydan şu paylaşımları yaptı;

"Rızkımızın derdindeyiz. Bir hataya 10 ceza olmaz. Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışmamışlar için Ehliyete SüreAffı"

"Süre cezaları canımıza okudu. Pandemi şartları çok ağır. Sesimizi duyun. İşimizden olduk. *Ehliyete SüreAffı* istiyoruz"

"Ölümlü ve yaralamalı kazalara karışmamış sürücüler için bir defaya mahsus af gelmelidir."

"Ehliyete süreAffı milyonlarca çalışanın ekonomiye kazanım olarak dönecektir can ve mal kaybına zarar vermemiş cezalı ehliyetleri para cezası tahsil edilerek iade edilsin mağduriyetler ortadan kaldırılsın."

"Ehliyete SüreAffı talebimizi lütfen ciddiye alin. Pandemi kosullarinda cok zor durumdayiz."

"Süre cezaları canımıza okudu. Pandemi şartları çok ağır. Sesimizi duyun. İşimizden olduk. Ehliyete SüreAffı istiyoruz"

Ehliyet süre affı gelecek mi?

Ehliyet affına ilişkin şu anda bir çalışma yapıldığına dair açıklama bulunmuyor. Ancak siyasiler zaman zaman bu konuyu TBMM'ye taşımıştır. Ceza puanından doayı ehliyetine el konulmuş olan kişilere af getirilmesi konusu dile getirilmişti. Ancak bu konuyla ilgili resmi kurumların bir çalışması bulunmuyor.

Ehliyete hangi nedenlerle el konulur?

Yasalar trafik kurallarına uymayı öngörüyor. Trafik kurallarına uymayan ve uymamaya devam eden sürücülere para cezası kesildiği gibi ehliyetine el koyma cezası da veriliyor. Aşaığdaki durumlarda ehliyete el koyma cezası uygulanabilir.

100 ceza puanına ulaşmak

Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

Uyuşturucu kullanmış olmak

Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

Sağlık durumunun bozulması

Hız sınırının aşılması

Alkollü araç kullanmak .