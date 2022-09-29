Efendy restoran nerede? Somer Şef'in restoranı (lokanta) İstanbul'un neresinde, hangi ilçede? Efendy restoran İstanbul'da mı? TV8'de yayınlanan MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Şef İstanbul'da Efendy restoranında lezzet tutkunlarına Türk ve dünya mutfağının en lezzetli yemeklerini sunuyor. Efendy restoranına gitmek isteyenler ise Somer Şef'in Efendy restoranı nerede, İstanbul'un neresinde? gibi soruları soruyor. Peki Somer Şef'in restoranı Efendy hangi illerde var?

Efendy restoran nerede? Somer Şef'in restoranı (lokanta) İstanbul'un neresinde, hangi ilçede? Efendy restoran İstanbul'da mı? MasterChef yemek yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Şef İstanbul'da açtığı Efendy restoran ile lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Son zamanların en popüler mekanlarından biri olan Efendy restoranda Türk ve dünya mutfağından birbirinden lezzetli yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Somer Şef'in restoranında fiyatların ne kadar olduğu sorusu da zaman zaman gündeme geliyor. Somer Şef'in Efendy restoranına gitmek isteyenler Efendy nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde? sorusuna yanıt arıyor.

Efendy restoran nerede?

Somer Şef Avustralya'daki restorancılık ve şeflik başarısını ülkemizde de devam ettiriyor. Efendy markası ile Türkiye'de restoran açan Somer Şef'in restoranına lezzet tutkunlarının ilgisi oldukça fazla. Güler yüzlü servis ve lezzetli yemeklerin bir araya gelmesiyle misafirlerine unutulmaz bir gün yaşatan Efendy restoranın nerede olduğu da zaman zaman internette araştırılıyor. Somer Şef'in restoranı Efendy şimdilik sadece İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Efendy restotan Levent, Nispetiye Cd No:13, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresindedir. Efendy restoran lezzet tutkunlarını bekliyor.

Somer Şef'in restoranı (lokanta) İstanbul'un neresinde, hangi ilçede?

Somer Şef'in sevilen restoranı Efendy Beşktaş ilçesinde Levent-Nispetiye'de bulunuyor. Yukarıda yer alan adres bilgileri ile Efendy restorana kolayca ulaşabilirsiniz.

Efendy restoran İstanbul'da mı?

Somer Şef'in restoranı Efendy Avustralya'da oldukça sevildi. Avustralya'nın en başarılı restoranlarından olan Efendy başarısını İstanbul'a taşıdı. Efendy restoran şimdilik sadece İstanbul'da hizmet veriyor. İStanbul'un Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren restorana lezzet tutkunları adeta akın ediyor.

Efendy restorant İzmir'de var mı?

Somer Şef'in dünyaca ünlü restoranı henüz İzmir'de bulunmuyor.

Efendy restorant Ankara'da var mı?

Somer Şef'in Efendy restoranı Ankara'da bulunmuyor.

Efendy restorant Bursa'da var mı?

Somer Şef'in Efendy restoranı Bursa'da henüz hizmet vermiyor.

Efendy restorant Antalya'da var mı?

Efendy restoran Antalya'da yok. Efendy restoren sadece şimdilik İstanbuk'da hizmet veriyor.

Somer Şef Efendy restoranı hakkında

Geleneksel tarifler ve bu topraklarda yetişen malzemelerle hazırladığımız yemeklerden oluşan menümüz, ilham aldığımız Anadolu kültürünün etkisiyle ağırlıklı olarak paylaşımlık tabaklar içeriyor. Besleyici ve rahatlatıcı yemeklerden oluşan menümüzün içeriğini mevsime göre tasarlıyoruz. Geleneksel teknikleri, modern trendlere tercih ediyoruz. Yemeklerimizde bu topraklarda yetişen taze, kaliteli ve mevsimsel ürünleri kullanıyoruz. Manifestomuzu anlayan, sürdürülebilir kaynaklara sahip ve yalnızca belirlediğimiz kurallara uygun şekilde üretim yapan yerel üreticiler ve güvenilir tedarikçilerle ortak çalışıyoruz.

Somer Şef Efendy Menü İçin Tıklayın...