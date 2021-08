Türk Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Ebrar Karakurt Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla göz doldurdu. Son günlerde özel hayatı ile gündeme gelen Ebrar Karakurt'un kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli? İşte Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'un hayatı ve biyografisi...

Ebrar Karakurt kimdir?

17 Ocak 2000 yılında dünyaya gelen Ebrar Karakurt 21 yaaşındadır.

Ebrar Karakurt milli voleybolcudur.

Genç oyuncu Pasör çaprazı pozisyonunda oynamaktadır.

Ebrar Karakurt İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

1,96 cm boyunda olan Karakurt voleybola çok küçük yaşlarda gönül verdi.

12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybola başlayan Ebrar Karakurt VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

Milli Takım forması altında da başarılı performans ortaya koyan Ebrar Karakurt adından sıkça söz ettirmeye başladı.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları‘nda son şampiyon Çin'i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile göz doldurdu.

Ebrar Karakurt özel hayatı ile de çok ça konuşuldu.

Ebrar Karakurt kısa bilgiler

Ebrar Karakurt Doğumu: 17 Ocak 2000 (21 yaşında)

Ebrar Karakurt Boyu: 1,96 m (6 ft 5 in)

Ebrar Karakurt Kilosu: 72 kg (159 lb)

Smaç yüksekliği 321 cm (126 in)

Blok yüksekliği: 310 cm (120 in)

