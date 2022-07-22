E-YDS sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 E-YDS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? 2022 E-YDS zamlı sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 yılında milyonlarca kişi ÖSYM'nin yaptığı sınavlara girdi. Bu sınavlarda on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yerini aldı. Sınavlarda gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler 2022 yılında kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti yatırılacağını merak ediyor.

E-YDS sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 E-YDS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? 2022 E-YDS zamlı sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 yılında milyonlarca kişi ÖSYM'nin yaptığı sınavlara girdi. Bu sınavlarda on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yerini aldı. Sınavlarda gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alan öğretmenler 2022 yılında kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti yatırılacağını merak ediyor.

2022 yılında E-YDS sınavı 23-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İngilizce sınav 23 Temmuz'da yapılacakken 24 Temmuz'da da Arapça/Rusça dil sınavları uygulanacak. Elektronik ortamda gerçekleştilecek olan E-YDS sınavına her sene binlerce aday katılıyor.

E-YDS sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında ÖSYM'nin sınav görevli ücretlerine zam geldi. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan zamlı ücretler adayların hesaplarına DGS sınavının ardından yatırıldı. E-YDS sınavında görevli olarak yer alanlar da 2022 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

ÖSYM gözetmen ücreti ne kadar?

Buna göre ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti 300 TL oldu. Ayrıca salon başkanı ücreti ise 340 TL oldu. 2022 ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücretinin ise 290 TL civarında olması bekleniyor.

YDS nedir?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

E-YDS nedir?

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır.