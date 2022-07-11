2022 zamlı ÖSYM sınav görevi ücreti | Temmuz ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 yılında milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına yüzde 42 oranında zam aldı. Öğretmenlerin pek çok yan gelirlerinde de Temmuz ayından itibaren artış oldu. Bunlardan biri de sınav görevleri ücretleri. Daha önce ÖSYM sınav görevli ücretleri düşük olması nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevi ücretlerine zam geleceği belirtilmişti. Peki Temmuz 2022'de ÖSYM (KPSS-YKS-DGS-YDS-ALES) sınav görevli ücreti kaç TL oldu?

2022 zamlı ÖSYM sınav görevi ücreti | Temmuz ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 yılında milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarına yüzde 42 oranında zam aldı. Öğretmenlerin pek çok yan gelirlerinde de Temmuz ayından itibaren artış oldu. Bunlardan biri de sınav görevleri ücretleri. Daha önce ÖSYM sınav görevli ücretleri düşük olması nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevi ücretlerine zam geleceği belirtilmişti. Peki Temmuz 2022'de ÖSYM (KPSS-YKS-DGS-YDS-ALES) sınav görevli ücreti kaç TL oldu?

ÖSYM'nin sınav görevli ücretleri son zamanlarda oldukça fazla tartışılıyordu. Pek çpk kişi ÖSYM'den gelen sınav görevi ücretlerinin az olduğundan şikayet ediyordu. ÖSYM gözetmen ücreti olarak bazı adaylara 200 TL ücret ödemesi yapmasına sosyal medaydan da tepk gelmişti. Öğretmenler 1 litre mazotun 30 TL olması nedeniyle kendilerine verilen 200 TL'lik sınav görevinin oldukça az olduğunu dile getirmişti. ÖSYM'den 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevli ücretlerine (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) zam yapılcağı açıklandı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

2022 zamlı ÖSYM sınav görevi ücreti

Temmuz ayından itibaren ÖSYM sınavlarına girecek olan adaylara yaklaşık olarak yüzde 50 oranında zamlı sınav görevli ücreti verilecek. Zamlı ücretler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 ÖSYM zamlı sınav görevli ücretleri belli oldu. Temmuz ayında yapılan ÖSYM sınavlarına katılanlara zamlı sınav görevli üretleri ödenmeye başlandı. Sınavda görev alanlara önceki döneme göre yaklaşık oalrak yüzde 50 oranında daha fazla bir sınav görevi ücreti ödendi. Buna göre ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti 300 TL oldu. Ayrıca salon başkanı ücreti ise 340 TL oldu. 2022 ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücretinin ise 290 TL civarında olması bekleniyor.

Sınav görevi nedir?

Öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM, MEB, AÖF, AUZEF gibi sınav yapan kuruluşların sınavlarında görevli olarak yer alabiliyorlar. Sınavın daha sağlıklı ve aksamadan yürütülmesi için sıanv görevlilerine büyük iş düşüyor. Sınav görevlileri bu hizmetlerinin karşılığında ise sınav görevli ücreti alıyor.