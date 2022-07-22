2022 ÖSYM gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM zamlı sınav görevi ücreti kaç TL? Yedek Gözetmen-Salon Başkanı zamlı sınav görevi ne kadar oldu? Her sene milyonlarca aday ÖSYM'nin sınavlarında ter döküyor. Öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM'nin sınavlarında sınav görevlisi olarak yer alarak hem sınavların hatasız ve aksamadan yapılmasına yardımcı oluyor hem de bütçelerine ek gelir sağlıyor. 2022 Temmuz ayında ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

ÖSYM sınavlarının hatasız işleyişinde sınav görevlilerine de büyük iş düşüyor. 2022 Temmuz ayından itibaren ÖSYM sınav görevi ücretlerinde artışa gittiğini duyurdu. Bir süredir ÖSYM sınav görevli ücreteri konusunda eleştiriliyordu. ÖSYM'nin verdiği ücretin az ve eksik olduğunu düşünenler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışmıştı. ÖSYM'den gelen son açıklama öğretmenleri ve kamu personellerini sevindirdi. ÖSYM 2022 yılında sınavlarda yer alacak olan görevlilere verilecek ücreti arttırdı. Peki 2022 ÖSYM gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM zamlı sınav görevi ücreti kaç TL? Yedek Gözetmen-Salon Başkanı zamlı sınav görevi ne kadar oldu?

2022 ÖSYM gözetmen ücreti ne kadar?

Temmuz ayından itibaern ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte ÖSYM sınavında gözetmen olarak yer alan bir görevliye 300 TL civarı bir ödeme yapılack. ÖSYM geçtiğimiz haftalarda sınav görevli ücretlerine zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Açıklamada "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." denilmişti.

ÖSYM Yedek Gözetmen-Salon Başkanı zamlı sınav görevi ne kadar oldu?

2022 Temmuz ayı ile birlikte yedek gözetmen ve salon başkanı sınav görevi ücretlerinde de artışa gidildi. Buna göre 2022 yılında yedek gözetmenlere 290 TL civarında bir ödeme yapılacak. Salon başkanı sınav görevlilerine ise 340 TL gibi bir ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM zamlı sınav görevi ücreti kaç TL

ÖSYM'nin sınav görevli ücretlerine Temmuz ayında yüzde 50'ye yakın bir artış yapıldı. ÖSYM daha önce sınav görevi ücretlerini az yatırdığı iddiası ile pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. ÖSYM sınavlarında görevli olarak yer alan kamu personellerine verilecek ücretlere zam yapıldı.

Gözetmen: 300 TL

Yedek Gözetmen: 290 TL

Salon Başkanı: 340 TL .